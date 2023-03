Cambio ora, torna ora legale 2023/ Quando spostare le lancette avanti di un’ora

Cambio dell’ora 2023: addio all’ora solare, torna l’ora legale e si dorme un’ora di meno…

L’ora legale 2023 sta per tornare e ci si prepara quindi a spostare in avanti le lancette: ecco quando scatta il cambio dell’ora e come fare per prepararsi al meglio alle giornate che sembreranno allungarsi ancora di più. L’ora solare sta per finire e tornerà a farci compagnia soltanto dal 29 ottobre 2023. Per adesso cederà il passo all’ora legale, che scatterà fra le 2 e le 3 del mattino nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023. Dormiremo quindi un’ora in meno, ma dalla prossima domenica potremo ammirare il tramonto un’ora più tardi.

I TREND/ Allarme sull’ortofrutta: consumi pro-capite di frutta sotto i 100 kg l’anno

Anche quest’anno il nostro Paese adotterà il cambio dell’ora, e sembra ancora lontana una decisione definitiva sulla sua abolizione, voluta soprattutto dagli Stati del nord Europa. Questa domenica ricordiamo la necessità di aggiornare manualmente gli orologi analogici, spostando le lancette un’ora in avanti, e di controllare che il passaggio all’ora legale sia avvenuto in automatico sui dispositivi elettronici – quali smartphone, tablet, pc – e su alcuni elettrodomestici e modelli di automobili. A fronte di un’ora di luce in più, che cosa possiamo aspettarci dal passaggio all’ora legale e come combattere la stanchezza?

Cibo spazzatura più economico e meno sano/ Così l'industria si arricchisce mentre...

Ora legale domenica 26 marzo 2023, come combattere stanchezza ed emicrania

Tra il 25 e il 26 marzo 2023 c’è il cambio dell’ora, scatterà l’ora legale e come effetto immediato si perderà un’ora di sonno (compensata però a ottobre quando tornerà l’attuale ora solare). Questo cambiamento nell’arco di una sola notte potrebbe portare alcune persone a sentirsi spossate, ad avere difficoltà a concentrarsi e anche a notare temporanei disturbi del sonno. Tra gli effetti più comuni che potrebbero essere notati nei giorni successivi al cambio dell’ora possono esserci anche emicrania, variazioni di umore e alterazioni nell’appetito. Potrebbero essere particolarmente sensibili le persone che si svegliano più tardi, in quanto l’ora legale ha un effetto diretto sul ritmo circadiano, cioè l’orologio interno che regola molte funzioni cicliche del nostro organismo.

Pietro Mozzi, guru dieta gruppi sanguigni/ "Medicina non è una scienza esatta"

Ci sono però alcuni trucchetti utili da tenere a mente se siete persone che solitamente risentono del cambio dell’ora. Per esempio, possono aiutare una dieta sana che nei giorni precedenti e seguenti preveda dei pasti sani e leggeri, così come delle ottime tisane rilassanti prima di coricarsi. Può essere utile anche anticipare a poco a poco la sveglia nella settimana precedente l’arrivo dell’ora legale, così da arrivare preparati all’appuntamento di domenica mattina.

Ora legale 2023, gli effetti sull’umore: con il cambio dell’ora euforia per le giornate più lunghe e…

Per effetto dell’ora legale, che scatterà tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 alle 2 di notte, potremo godere di un’ora in più di luce. Le ore sembreranno quindi allungarsi ancora di più e beneficeremo anche di un significativo risparmio energetico. Oltre ai possibili effetti temporanei e negativi, le giornate più lunghe influenzeranno in modo positivo il nostro umore, facendoci sentire più euforici e ottimisti.

In queste giornate di passaggio tra ora solare e ora legale bene l’attività fisica, ma attenzione a non praticarla prima di andare a dormire per non sovreccitare l’organismo, faticando così a prendere sonno. Attenzione anche a non andare a dormire troppo tardi, così che il vostro corpo si abitui ad andare a dormire circa alla stessa ora e risvegliarsi nello stesso momento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA