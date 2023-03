Cambio tutto!/ Trama della commedia di Guido Chiesa oggi 23 marzo su Canale 5

Cambio tutto!, commedia di Canale 5 remake del film cileno Sin Filtro

Il film Cambio tutto! Andrà in onda oggi, giovedì 23 marzo 2023, in prima serata alle ore 21,20 su Canale 5. Il film, una produzione italiana datata 2020, è anche il remake del film cileno Sin Filtro (N. Lopez, anno 2013), e presenta i toni della commedia. Cambio tutto! È stato distribuito in streaming da Medusa Film e Amazon Prime Video, e ha una durata complessiva di 94 minuti. La regia è opera di Guido Chiesa, che si è occupato anche della sceneggiatura insieme agli esperti Giovanni Bognetti e Nicoletta Micheli.

A comporre le musiche della colonna sonora del film è stato Francesco Cerasi, mentre Alberto Masi si è occupato del montaggio ed Emanuele Pasquet della fotografia. Gli interpreti principali della commedia Cambio tutto! sono: Valentina Lodovini, Libero De Rienzo, Neri Marcoré, Dino Abbrescia, Nicola Nocella e Andrea Pisani. Gli attori Valentina Lodovini e Libero De Rienzo avevano già lavorato insieme nel film Fortapasc.

Cambio tutto!, la trama del film

La commedia Cambio tutto! Andrà in onda stasera, giovedì 23 marzo, alle ore 21,20 su Canale 5. Nel film, la narrazione è incentrata su una donna quarantenne di nome Giulia, la cui vita è continuamente messa a dura prova a causa di una serie di insuccessi. Suo marito è un artista che si diletta a dipingere opere destinate ad essere invendute, e inoltre si crogiola nel suo ruolo di parassita; anche nell’ambiente lavorativo le cose non vanno bene, in quanto è sottoposta a continuo stress provocato dal suo giovane datore di lavoro, il quale non fa che rinfacciarle l’età che avanza. Giulia ha poi un’amica molto concentrata su sé stessa che non le è di nessun aiuto, e in più deve confrontarsi ogni giorno con una ragazza di 20 anni che di professione fa l’influencer, nonostante non sia dotata del minimo spessore culturale.

Sfortunatamente per lei, Giulia possiede un carattere particolare che la spinge a sottomettersi e a interiorizzare tutto, senza mai provare a sfogarsi del tutto, in quanto abituata a controllare ogni genere di emozione. Un giorno, la donna decide di affidarsi alle cure di un counselor olistico, sperando di porre rimedio a tutti i suoi malesseri. A terapia terminata, la donna sembra aver risolto tutti i suoi problemi: si ritrova quindi completamente cambiata, più sicura di sé e molto determinata. Giulia comincia così ad esprimersi senza alcun filtro e ad affrontare tutto con più serenità.











