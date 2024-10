Camila Giorgi a Verissimo: “Non sono scappata, ho detto addio al tennis da tempo”

C’era grande curiosità per Camila Giorgi a Verissimo, la celebre ex tennista ha deciso di rompere il silenzio oggi domenica 6 ottobre 2024 da Silvia Toffanin, svelando le sue verità sull’addio al tennis. “Io non sono scappata, questa è la versione che hanno raccontato, lo avevo fatto diverse volte di non giocare per mesi, poi mi è tornata la voglia, a maggio ho detto basta. Mi ero trasferita definitivamente in America, mi sono sempre divisa tra Italia e America, ho avuto un ex avvocato che ha causato un sacco di problemi, l’ho scoperto fino a quando non sono uscite tutte queste supposizioni” ha raccontato Camila Giorgi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

Zapata infortunio: si teme rottura del crociato/ Torino pensa a Balotelli in attesa degli esami

Una storia contorta e che ha lasciato diversi dubbi disseminati, ma adesso Camila Giorgi ha sentito il bisogno di raccontare la sua verità nel programma di Canale Cinque. “Mio papà è la persona più aperta che conosco, ho voluto prendere delle scelte che mi hanno sempre aiutato, non è mai stato padrone, hanno un’idea sbagliata di mio babbo” ha raccontato Camila Giorgi svelando come sul padre siano state dette cose errate.

Stefano Tacconi: "L'aneurisma mi ha cambiato la vita"/ "Mi credevo invincibile, ora so di avere dei limiti"

Camila Giorgi a Verissimo: “Sto facendo la vita che volevo adesso”

Sempre nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, Camila Giorgi ha raccontato altre verità sul suo addio al tennis, svelando alcuni dei motivi che l’hanno portata a dire addio al tennis: “Ero stanca di viaggiare, di vedere sempre le stesse facce, adesso sto facendo la vita che volevo, mio padre mi ha supportato e adesso è contento per me” ha ammesso Camila Giorgi a Verissimo su Canale Cinque. Poi è arrivato il chiarimento a Verissimo sul padre, spesso finito nell’occhio del ciclone: “Spesso mettono in mezzo mio padre che non c’entra niente, anche lui è stato vittima di una terza persona, è andata così, non mi piace utilizzare la parola vittima ma è andata così, non è vero che sono scappata, ho fatto una scelta mia”.

DIRETTA/ Pineto Gubbio (risultato finale 1-2): rimonta lampo decisiva (Serie C, 6 ottobre 2024)

Riguardo alla questione relativa ai vaccini, Camila Giorgi ha svelato la sua verità: “Sono molto sorpresa dalla dottoressa, pensavo avessimo un rapporto umano, io ho fatto la puntura altrimenti non avrei potuto viaggiare” ha ribattuto l’ex tennista. Camila Giorgi ha poi colto l’occasione per parlare del suo amore ritrovato: “E’ un momento molto bello in tutti gli aspetti, non è italiano, viviamo giorno dopo giorno” le parole dell’ex tennista che nel programma di Canale Cinque ha poi chiuso in maniera definitiva con lo sport augurandosi anche un giorno di tornare a viverci.