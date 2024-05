Camila Giorgi sparita dall’Italia?/ Corriere: “Tennista italiana inseguita dal Fisco per delle pendenze”

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, la tennista Camila Giorgi, che di recente ha annunciato di aver appeso la racchetta al chiodo, sarebbe inseguita dal fisco italiano. Il problema è che la stessa sarebbe di fatto “scomparsa”, visto che l’ultima storia su Instagram è stata pubblicata ai primi di maggio, poi il nulla. Secondo il quotidiano di via Solferino tale “sparizione” sarebbe da associare proprio alla vicenda del fisco, e sembra che negli scorsi giorni gli esperti della Guardia di Finanza le abbiano notificato alcuni documenti riguardanti degli accertamenti nei suoi confronti che evidenzierebbero delle pendenze, ma la stessa non si sarebbe fatta trovare.

Inoltre, sempre stando al Corriere della Sera, la Giorgi sarebbe stata convocata il 13 aprile dalla finanza senza alcun esiso. In ogni caso, va chiarito, non risulta essere stata presentata alcuna denuncia per scomparsa, ma al momento è come se la stessa fosse sparita, senza lasciare dietro di se alcuna traccia.

CAMILA GIORGI SPARITA DALL’ITALIA? ANCHE LA SUA FAMIGLIA SECONDO LE INDAGINI…

Dalle indagini condotte dalla Procura di Firenze nei suoi confronti risulterebbe che anche la famiglia avrebbe qualche problemino per quanto riguarda la dichiarazioni dei redditi e a riguardo il quotidiano di via Solferino parla di “curriculum altrettanto problematico”. Di fatto non risulterebbero essere state presentate le dichiarazioni annuali.

Il papà dell’ex tennista, che è anche il suo allenatore, è nato in Argentina, mentre la mamma è italiana, e pare non siano in regola con il fisco, condizionale come sempre d’obbligo. Il corriere della Sera segnala inoltre la possibilità che Camila Giorgi abbia potuto lasciare l’Italia e l’Europa per trasferirsi negli Stati Uniti, lasciando dietro di se un bel po’ di misteri. Un vero e proprio giallo il suo: invece che essere protagonista al Foro Italico per gli Internazionali in corso, la tennista è sparita e rischia di divenire protagonista del Fisco. Staremo a vedere come finirà questa vicenda poco chiara.

