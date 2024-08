DIRETTA US OPEN 2024: IL PRECEDENTE MUSETTI NAKASHIMA

La diretta Us Open 2024 come già visto ci consegna oggi un solo match di un giocatore italiano: Lorenzo Musetti, unico sopravvissuto nelle due metà basse dei tabelloni, incrocia la racchetta con Brandon Nakashima che ha un anno più di lui e dunque appartiene a pieno titolo alla sua generazione. Tra i due c’è un solo incrocio, che è molto recente anche se forse non troppo indicativi per oggi: eravamo al Queen’s, il celebre torneo che si gioca su erba e tra gli altri fa da apripista alla stagione su questa superficie, rappresentando tradizionalmente un apripista di Wimbledon insieme ad Halle, dove ha vinto il nostro Jannik Sinner e per anni è stato feudo di Roger Federer.

Diretta Us Open 2024/ Cobolli Bergs streaming video tv: Paolini avanti senza giocare, Bellucci ko (29 agosto)

Al Queen’s Musetti aveva trovato Nakashima agli ottavi; era stato un match abbastanza duro, che alla fine il carrarese aveva portato a casa con il risultato di 6-4 4-6 6-4. Ricordiamo bene che il nostro Musetti aveva poi raggiunto la finale del torneo; si era dovuto piegare alla superiorità di Tommy Paul, ma al Queen’s l’azzurro aveva trovato le giuste sensazioni per disputare un ottimo Wimbledon e arrivare alle Olimpiadi in grande forma, tanto da prendersi una bellissima medaglia di bronzo. Oggi la diretta Musetti Nakashima sarà diversa per superficie e durata dell’incontro, vedremo come andrà. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Sinner Michelsen (risultato finale 3-0): Jannik vince! (Us Open 2024, 29 agosto)

US OPEN 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ovviamente bisogna dire che la diretta tv degli Us Open 2024 è riservata agli abbonati della televisione satellitare, con i canali Sky Sport Tennis (numero 203 e “centrale” nella programmazione), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) che proveranno a coprire parecchie ore nel torneo dello Slam. In assenza di un televisore i clienti potranno rivolgersi all’applicazione Sky Go, attivabile sui propri apparecchi mobili senza costi aggiuntivi, per la visione in diretta streaming video; un’altra opzione per la mobilità riguarda la piattaforma Now Tv, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

Diretta Us Open 2024/ Berrettini Fritz streaming video tv: Dimitrov avanza al terzo turno (oggi 28 agosto)

MUSETTI CERCA GLI OTTAVI!

La diretta Us Open 2024 è arrivata all’inizio del terzo turno: venerdì 30 agosto, come sempre a partire dalle ore 11:00 (i match sul campo centrale iniziano invece un’ora più tardi) avremo un quadro molto interessante nel quale spicca soprattutto Musetti Nakashima. La parte bassa del tabellone, già più povera di italiani in termini generali, ci ha lasciato in dote il solo Lorenzo Musetti e questo vale anche per le donne: Matteo Berrettini è stato nettamente eliminato, invece il carrarese ha vinto una battaglia durissima contro Miomir Kecmanovic, è stato necessario il quinto set ma oggi il bronzo olimpico a Parigi si gioca l’accesso agli ottavi nella diretta Us Open 2024.

Il suo avversario è Brandon Nakashima: statunitense del 2001, origini asiatiche tra Giappone e Vietnam, per il momento non ha fatto il salto di qualità che ci si poteva aspettare ma attenzione, in questi Us Open 2024 al primo turno Nakashima ha demolito Holger Rune lasciandogli appena 7 game, una vittoria incredibile anche tenendo conto del netto calo del danese. Adesso vedremo dunque se dalla diretta Us Open 2024 il nostro Musetti uscirà vincitore regalandosi la seconda settimana nello Slam, per il momento andiamo anche a presentare quelli che sono gli altri match di maggiore interesse nella giornata.

DIRETTA US OPEN 2024: I MATCH DEL GIORNO

Sono almeno quattro i big che oggi saranno in campo nella diretta Us Open 2024. Il campione in carica Novak Djokovic ha sfruttato il ritiro di Laslo Djere e dunque non ha giocato tutto il derby, adesso per lui la strada passa dall’australiano Alexey Popyrin che potrebbe metterlo in difficoltà con il servizio, ma che non appare quel tipo di giocatore in grado di fare il colpo contro Nole. Potrebbe esserlo Botic Van de Zandschulp nei confronti di Carlos Alcaraz, lo spagnolo non è ancora entrato nella sua modalità migliore e dunque potrebbe pagare qualcosa contro la solidità dell’olandese, ricordando che agli ottavi c’è anche Tallon Griekspoor impegnato in un grande match contro Grigor Dimitrov.

Il terzo big nella diretta Us Open 2024 di oggi è Alexander Zverev, che continua a puntare quel tanto agognato primo Slam in carriera: sfida non semplicissima per lui contro Tomas Martin Etcheverry, che è riuscito a superare il connazionale Francisco Cerundolo che sulla carta partiva favorito. Infine Casper Ruud, che due anni fa a Flushing Meadows si è giocato – con Alcaraz – titolo e numero 1 Atp: il norvegese tra alti e bassi è sempre lì in Top Ten e rappresenta sempre una minaccia quando imbrocca la giusta condizione, oggi nella diretta Us Open 2024 sfiderà il cinese Juncheng Shang.