DIRETTA SINNER O’CONNELL: PER IL TERZO TURNO DEGLI US OPEN

Con la diretta Sinner O’Connell avremo modo di seguire oggi, sabato 31 agosto 2024, il nostro numero 1 del mondo nel terzo turno degli Us Open 2024. L’attesa è grande, magari anche a causa dell’incidente doping che inevitabilmente ha acceso ancora di più i riflettori su Jannik Sinner e le sue prestazioni. L’impatto con gli Us Open 2024 è stato dunque difficile per l’altoatesino e ce ne siamo accorti nella partita di primo turno contro contro Mackenzie McDonald, con lo statunitense che dominò il primo set prima della netta rimonta per Jannik Sinner.

Adesso tuttavia arriviamo più fiduciosi alla diretta Sinner O’Connell grazie al dominio dell’Azzurro nel secondo turno contro l’altro statunitense Alex Michelsen, al quale ha concesso appena sei game in tre set, con il 6-0 nel secondo parziale come simbolo di un livello di gioco tornato altissimo, a dire il vero già dalla seconda parte del match d’esordio. Adesso ecco un ostacolo australiano come Christopher O’Connell, che nello scorso turno ha superato Mattia Bellucci impedendo il derby italiano, ma con Jannik stavolta nettamente favorito nella diretta Sinner O’Connell…

SINNER O’CONNELL STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE GLI US OPEN 2024

La diretta tv Sinner O’Connell farà parte naturalmente della programmazione degli Us Open 2024 su Sky Sport: il match del numero 1 Atp sarà dunque visibile agli abbonati su uno dei canali dedicati (dovrebbero essere, oltre a Sky Sport Tennis, anche Sky Sport Uno e Sky Sport Arena), con la diretta streaming video tramite Sky Go o Now Tv, ma sempre su abbonamento. Attenzione poi allo spazio che pure Supertennis potrà dedicare alla diretta Sinner O’Connell.

DIRETTA SINNER O’CONNELL: IL CONTESTO

Presentando la diretta Sinner O’Connell, dobbiamo dire che ci conforta quanto visto negli ultimi giorni dal secondo set contro McDonald in poi: Jannik aveva perso il primo set 2-6, poi ha lasciato appena undici game negli altri sei parziali giocati a New York tra primo e secondo turno. O’Connell è attualmente il numero 87 del mondo e al massimo ha toccato la posizione numero 53 un anno fa, quindi obiettivamente dovrebbe essere un altro ostacolo abbastanza agevole per Jannik Sinner sulla strada del grande obiettivo del primo trionfo agli Open degli Stati Uniti.

In effetti, Jannik Sinner ha un ottimo feeling con il cemento nord-americano, avendo già vinto in carriera i tornei Masters 1000 di Miami, del Canada e di Cincinnati: conquistare anche Flushing Meadows sarebbe la ciliegina sulla torta, ancora più preziosa in questo momento non semplice per la carriera dell’altoatesino, che ha dovuto gestire negli scorsi mesi una grana non banale. Intanto c’è la certezza di un primato Atp che resterà solidissimo anche dopo New York, ma adesso pensiamo alla diretta Sinner O’Connell per scalare un altro gradino…