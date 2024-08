DIRETTA US OPEN 2024: PARTITE DI SPICCO

Presentando la diretta Us Open 2024 per oggi, naturalmente ci siamo concentrati finora sui tantissimi appuntamenti che vedranno protagonisti tennisti italiani, ma adesso naturalmente dobbiamo dire qualcosa pure sulle altre partite. In campo maschile, considerate alcune eliminazioni precoci, le partite di spicco dovrebbero essere proprio quelle dei tennisti italiani, anche se una citazione può essere spesa per Van de Zandschulp Draper, non fosse altro perché il tennista olandese nel turno precedente ha compiuto l’impresa di eliminare Carlos Alcaraz, cambiando faccia a quella “fetta” del tabellone che d’altronde ha già perso anche diverse altre teste di serie.

In campo femminile invece, sempre senza considerare le sfide che riguardino giocatrici italiane, la copertina potrebbe andare a Swiatek Pavlyuchenkova, con la polacca leader del ranking mondiale Wta che dovrà affrontare la russa, che nel turno precedente ha eliminato la nostra Elisabetta Cocciaretto, altrimenti ci sarebbe stata ancora più Italia oggi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE LA DIRETTA US OPEN 2024 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv degli Us Open 2024 sarà un mix tra la televisione satellitare e quella in chiaro: Sky Sport ha acquisito i diritti per trasmettere i match sul canale dedicato Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder), poi ad affiancare la programmazione avremo anche Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), con la possibilità di seguire i vari match in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go oppure su Now Tv. Una selezione di partite sarà tuttavia trasmessa anche in chiaro su Supertennis, in questo caso con lo streaming affidato a SupertenniX.

PAOLINI PUTINTSEVA IN EVIDENZA

Oggi sabato 31 agosto sarà un giorno ricchissimo per la diretta Us Open 2024, come sempre a partire dalle ore 17.00 italiane, orario d’inizio degli incontri sul cemento di New York che saranno validi per completare il terzo turno dell’ultimo torneo stagionale del Grande Slam. Tutto sarà ancora più bello perché avremo davvero tanti italiani da seguire: ci sarà anche Jannik Sinner contro l’australiano Christopher O’Connell, ma in totale saranno ben cinque gli italiani da seguire, tre nel tabellone maschile e le altre due invece ovviamente in campo femminile.

Potremmo allora iniziare parlando proprio di Jasmine Paolini, che è la nostra punta di diamante tra le donne e oggi nella diretta Us Open 2024 dovrà vedersela con la kazaka Yulia Putintseva, magari mettendo sul piatto la maggiore freschezza fisica dovuta al fatto che la lucchese nel turno precedente è stata anche fortunata, avendo beneficiato del ritiro per infortunio della ceca Pliskova dopo nemmeno un game. Un vantaggio mai da trascurare in un torneo dello Slam, per provare a sognare a New York come già al Roland Garros e Wimbledon, magari con un epilogo ancora migliore per la diretta Us Open 2024…

DIRETTA US OPEN 2024: TUTTE LE PARTITE DEGLI ITALIANI

Potrebbero bastare gli impegni di Jannik Sinner e Jasmine Paolini per rendere speciale il sabato di fine agosto in compagnia della diretta Us Open 2024, ma naturalmente dobbiamo parlare anche degli altri italiani che scenderanno in campo nelle prossime ore a Flushing Meadows. Restiamo in campo femminile perché un match dal sapore speciale sarà sicuramente quello che metterà di fronte Sara Errani e la russa Diana Shnaider, praticamente sarà metà della finale olimpica del doppio femminile che ha portato all’Azzurra uno storico oro a cinque cerchi, in coppia proprio con Jasmine Paolini.

Torniamo poi agli uomini, perché oltre a Sinner ci saranno altri due Azzurri ad animare oggi la diretta Us Open 2024 in campo maschile. Matteo Arnaldi finora non ha lasciato per strada nemmeno un set e ha sempre destato ottime impressioni, staremo a vedere se la sua marcia potrà proseguire anche contro l’australiano Jordan Thompson. Ecco infine pure Flavio Cobolli, anche se nel caso della testa di serie numero 31 il compito si annuncia decisamente più complicato, dal momento che l’avversario da affrontare oggi sarà niente meno che il russo Daniil Medvedev, uno dei big del tennis attuale.