Camilla DeMarco, chi è la moglie di Joe Barone/ Origini italiane e una vita accanto al marito

Camilla DeMarco, chi è la moglie di Joe Barone

Joe Barone, il dirigente della Fiorentina colpito da malore domenica scorsa, prima della partita contro l’Atalanta, non ce l’ha fatta. Un dolore enorme quello che ha colpito la famiglia del dirigente che in Italia viveva con la moglie Camilla DeMarco. I due avevano scelto proprio Firenze come città in cui stabilire la propria vita, ma della moglie di Joe Barone si sa davvero pochissimo. Il cognome da nubile era appunto DeMarco e aveva origini italiane.

Di lei, tuttavia, non si sa molto altro. Non si conosce il suo passato e non si sa se lavorasse. Su Instagram ha un profilo privato il che dimostra quanto ami la discrezione e la riservatezza. Le uniche foto disponibile sono quelle che il marito era solito pubblicare in occasioni particolari.

Camilla DeMarco e l’ultima foto con il marito Joe Barone

Joe Barone utilizzava i social non solo per lavoro, ma anche per condividere qualche dettaglio della sua vita privata. In una delle ultime foto condivise dal dirigente c’è quella con tutta la sua famiglia. Scorrendo, tuttavia, le varie immagini, spuntano anche foto in cui è insieme alla moglie. Foto dalle quali traspare l’immenso amore che Barone nutriva per la sua dolce metà e la loro famiglia.

Tra le varie immagini, poi, spicca una datata estate 2020 in cui il dirigente regala un pezzo della sua vita privata. “Estate 2020 Amore Sole e Mare. SummerLove. Il popolo Viola cresce a Pozzallo”, scrive condividendo una foto con la moglie come potete vedere qui in basso.













