CAMILLA FABRI, COMMESSA MILIONARIA/ “Soldi ‘sottratti’ ai bambini poveri”

Si parla di Camilla Fabri a Storie Italiane, e il programma ha mandato un suo inviato in via Condotti a Roma, di fronte al famoso attico del valore di circa 5 milioni di euro, dove viveva fino a pochi giorni fa la commessa milionaria. La ragazza è sposata con un uomo accusato di vari reati (indagato anche in Italia), che avrebbe ricevuto una presunta tangente maxi-milionaria: “Si tratta di soldi sottratti a dei finanziamenti – racconta il giornalista di casa Rai – per l’approvigionamento alimentare delle persone povere, fra cui i bambini”. Il programma condotto da Eleonora Daniele manda quindi in onda un vecchio filmato “provino” in cui la stessa Camilla si raccontava quando aveva 19 anni, spiegando di voler fare carriera nel mondo dello spettacolo. “Nel momento in cui si insegue un tipo di vita – dicono gli opinionisti in studio – viene fuori una generazione che non ha alcun valore, ma che vuole solo apparire, che ha ambizione economia, tutto subito”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

CAMILLA FABRI E’ FUGGITA IN RUSSIA CON LA FAMIGLIA?

Si torna a parlare di Camilla Fabri, la commessa/modella di Roma che negli ultimi giorni è salita alla ribalta delle cronache a seguito di alcune vicende poco chiare. Se ne parlerà in particolare negli studi di Storie Italiane, noto programma di Rai Uno, dove si cercherà di fare chiarezza sulla vicenda, cercando di capire prima di tutto che fine abbia fatto la stessa Fabri. Sembra che Camilla si sia rifugiata in Russia assieme al marito Alex Naim Saab Moran, 48enne colombiano-libanese, sotto processo in Florida, negli Stati Uniti, con l’accusa di corruzione internazionale. Una “fuga” dopo che nella capitale sarebbero approdati ben 10 milioni di euro, intercettati dalla finanza. Camilla ha 25 anni, e sei anni fa partecipò alla trasmissione #selfielasfida, definendosi “determinata, vulcanica, solare, superattiva”.

CAMILLA FABRI FUGGITA IN RUSSIA? COMPLICE O VITTIMA?

In passato è stata al centro dei gossip per un presunto flirt con l’ex attaccante della Lazio, Felipe Anderson, mentre al momento sarebbe appunto la compagna di vita di Moran, conosciuto in Costa Azzurra, e con cui avrebbe anche un figlio di pochi mesi. CronachediRoma ha raccontato di come l’avvocato della giovane, Silvia Ginocchi, abbia preferito non proferire nulla sulla vicenda, di conseguenza sono poche le informazioni emerse. La domanda principale resta la seguente: la Fabri era a conoscenza dei giri di denaro del marito, o ne era completamente all’oscuro e sarebbe anch’essa una vittima? I sospetti sono molti anche perché la stessa Fabri risiede in un’abitazione di lusso in Parioli, con un affitto da 5.800 euro mensili, e nel 2015 e nel 2017 ha ricevuto due bonifici distinti, il primo da 35.888 euro e il secondo da 52.000 euro, il primo con mediazione da Panama mentre il secondo da una filiale svizzera. Sia chiaro, nessuno risulta al momento colpevole di nessun reato, e in corso vi sono delle indagini per fare chiarezza su quanto accaduto, e scagionare o eventualmente colpevolizzare qualcuno.



