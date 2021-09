Camilla Giorgia Bernabò, Sintesi/ “Siamo tutti diversi tra noi” (Festival Castrocaro)

Tra gli otto concorrenti finalisti del Festival di Castrocaro 2021 c’è anche Camilla Giorgia Bernabò, in arte Sintesi. Una ragazza molto energica e solare, felice di lottare per il suo grande sogno: la musica. L’artista classe 2003, vuole vivere da protagonista la finale della kermesse, possibilmente portando a casa sua, in Toscana, l’ambita vittoria. Astronauta è il titolo della canzone con cui si presenta in gara, un pezzo a cui Camilla Giorgia Bernabò non nasconde di essere molto legata.

In un’interessante intervista realizzata dal sito recensiamomusica.com, la giovane concorrente spiega di aver vissuto molto intensamente il periodo del lockdown, una fase della sua vita che perlomeno le ha consentito di realizzare un pezzo che affronta concretamente il tema della diversità: ”Astronauta è un po’ il risultato di tutto ciò che è successo in quarantena, l’ho scritto di getto in pochissimo tempo”.

Camilla Giorgia Bernabò, Sintesi: “Siamo tutti diversi tra noi”

La diversità è la nuova normalità, come valore aggiunto. Questo è forse uno dei concetti espressi da Camilla Giorgia Bernabò in Astronauta, un pezzo che mira a fare breccia nella giuria del Festival di Castrocaro. Stando alle anticipazioni della puntata, per quanto riguarda la fase delle cover, la concorrente porterà sul palco “L’isola che non c’è”, in una versione decisamente rimaneggiata. “Il testo è fantastico, mi ci ritrovo tantissimo, in più è la canzone preferita di mia mamma”, ha raccontato la finalista.

Il futuro è adesso, ma gli obiettivi non mancano per Giorgia, che vuole continuare a cullare un grande sogno: arrivare ad un numero sempre più crescente di persone, attraverso la sua musica. “Non mi interessa l’età, il genere o la provenienza. Per me la musica unisce ed è quello che vorrei cercare di fare anch’io, provando a far ritrovare le persone nelle mie parole”, ha dichiarato.



