Camilla Mangiapelo, amicizia finita con Chiara Rabbi?/ L’ex Uomini e Donne svela…

Camilla Mangiapelo e Chiara Rabbi: amicizia finita?

Sono tante le corteggiatrici delle varie edizioni di Uomini e Donne che continuano ad essere seguite con affetto sui social. Oltre a Giulia De Lellis che è riuscita a diventare una vera e propria influencer, tra le ex corteggiatrici che il pubblico ricorda maggiormente ci sono sicuramente Camilla Mangiapelo e Chiara Rabbi. Entrambe hanno vissuto un’esperienza positiva all’interno della trasmissione di Maria De Filippi avendo trovato l’amore. Camilla, infatti, fu scelta da Riccardo Gismondi con cui ha poi avuto un’importante storia finita diversi mesi fa. Chiara, invece, è stata scelta da Davide Donadei e anche la loro storia è finita mesi fa.

Le due ragazze, tuttavia, hanno partecipato a Uomini e Donne in momenti diversi conoscendosi, però, pochi mesi fa quando entrambe, sentimentalmente, stavano affrontando la fine delle rispettive storie. Tra Camilla e Chiara è così nata un’amicizia che, ad oggi, sembrerebbe finita.

Le parole di Camilla Mangiapelo su Chiara Rabbi

L’amicizia tra Chiara Rabbi e Camilla Mangiapelo è davvero finita? A svelare la verità è stata proprio la Mangiapelo che ha deciso di rispondere alle domande dei fan parlando anche di Chiara Rabbi. “Perché non ho più visto Chiara? Ho preferito così e molto probabilmente preferirò così anche in futuro. Ovviamente me ne dispiaccio ma quando impari a conoscere determinati aspetti caratteriali delle persone riconosci anche quando qualcuno si ricorda di te solo nel momento del bisogno...”, le parole dell’ex corteggiatrice.

Camilla, poi, ha aggiunto: “I miei affetti esterni ai legami familiari si contano sulle dita di una sola mano. Sono quelli da sempre e mai potrei immaginare di non averli nella mia vita. Alle volte può capitare di aprirsi erroneamente a qualcuno facendo solo a quello che in superficie luccica, il tempo come si suol dire è galantuomo”.

LEGGI ANCHE:

