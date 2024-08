Atleta dalla forza esplosiva, Camilla Moroni è una scalatrice che non teme proprio nulla. La sua forza e determinazione l’hanno portata a gareggiare per le Olimpiadi di Parigi 2024, un traguardo importantissimo, specialmente nella disciplina dell’arrampicata, considerata ancora come uno sport di nicchia. Simpatica e lungimirante, Camilla Moroni è una delle campionesse entrate alle Fiamme Oro, dopo aver ottenuto nel 2018 il titolo italiano nel Boulder U18.

A la Gazzetta dello Sport ha voluto raccontare la sua vita dopo essere diventata l’atleta italiana di punta nell’arrampicata, specialmente dopo essere stata ingaggiata per uno spot in collaborazione con la The North Face, che ha realizzato un video al fine di incoraggiare anche le donne ad avvicinarsi a questa disciplina. Camilla Moroni ha anche un fidanzato che si chiama Pietro Vidi, anche lui grande scalatore. Sempre a La Gazzetta dello Sport ha spiegato di essere circondata solo da amici che scalano, compreso il padre, che quando era piccolina la portava ad arrampicare su roccia.

Camilla Moroni: “A 12 anni ero già in roccia, insieme a papà”

Oltre all’arrampicata, Camilla Moroni si diletta a studiare Biotecnologie, anche se chiaramente la priorità è quella di diventare la prima in classifica nella disciplina dell’arrampicata. Alle Olimpiadi 2024, alle quali partecipa anche lo scalatore Matteo Zurloni, ha superato il suo record nel lead, portandosi appena sopra i 30 punti, caduta poi per la poca forza nelle braccia. Del resto, la corda non è la sua specialità, a differenza del boulder nel quale è campionessa. Camilla Moroni ha iniziato ad arrampicare a soli 12 anni nel suo luogo di nascita, Finale Ligure, conosciuto per essere uno dei luoghi in Italia più attrezzato per scalare su roccia.

Poi ha parlato anche del suo fidanzato Pietro Vidi, conosciuto in falesia in Liguria, un amore che continua anche in palestra, dove la campionessa si allena tutto l’anno sostenuta dai suoi amici. “Purtroppo non ho una ricetta magica per diventare campionessa”, spiega Camilla Moroni, dicendo che per raggiungere i suoi traguardi serve una buona mentalità, specialmente in uno sport che comprende diverse abilità, tra strategia e resistenza e una buona dose di forza nei muscoli. Altre passioni oltre all’arrampicata? Lo studio della scienza e lo sci.