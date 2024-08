Il tifo azzurro si divide in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024, tutti i nostri atleti e atlete italiane hanno bisogno di supporto: una buona fetta quest’oggi andrà a Matteo Zurloni che dopo essere riuscito a stabilire il record italiano di arrampicata punta dritto alla conquista della medaglia d’oro nella disciplina. Il campione del mondo in carica avrà dalla sua il supporto dei genitori, così come della sua fidanzata Camilla Scoddo che starà vivendo queste ore colma di speranza ma soprattutto di grande orgoglio.

La passione per lo sport è lontana nel tempo e affonda le sue radici a quando Matteo Zurloni era ancora in tenera età. Merito sicuramente della sua famiglia e in particolare dei genitori che lo hanno abituato a godere della bellezza della montagna vivendo in Val di Fassa. Il padre – come racconta il Corriere della Sera – ha fondato la sezione di Cassano d’Adda del Cai: luogo che ha forgiato dal punto di vista agonistico il campione di arrampicata che, prima di scegliere tale disciplina, si è cimentato proprio grazie alla spinta positiva dei genitori negli sport più disparati.

Matteo Zurloni, il valore degli affetti nel giorno più importante: il dolce tifo dei genitori e della fidanzata Camilla Scoddo

I genitori sono anche loro presenti a Parigi per seguire le imprese del figlio Matteo Zurloni e, simpaticamente, girano per le aree adiacenti con una dolce maglia a tema: “Matteo’s Dream team”. Con loro anche la fidanzata del campione, Camilla Scoddo. La giovane non appartiene al mondo dello sport ma non si può non imbattersi in una tenera foto pubblicata di recente sui social che mette in evidenza la tenerezza del loro amore. Per Matteo Zurloni è dunque un giorno chiave, non il più importante data la giovane età ma sicuramente di quelli che possono mettere un tassello importante in una carriera già rosea e luminosa.