Camilla, Saverio e Gabriele, figli di Maurizio Costanzo/ “Mi stanno sempre vicino”

Maurizio Costanzo ha avuto due figli dalla seconda moglie Flaminia Morandi: Camilla, nata nel 1973, e Saverio, nato nel 1975. Parlando della prima figlia Costanzo ha detto, durante una puntata de L’intervista: “Il maggior pregio di Camilla è il saper conciliare il suo ruolo di madre con la carriera”. Camilla, scrittrice e sceneggiatrice, in un’intervista a IoDona ha rivelato che il tratto principale del suo carattere è la disciplina, mentre il suo principale difetto è la mancanza di diplomazia. Tra i libri pubblicati da Camilla Costanzo, ricordiamo “Ero cosa loro: l’amore di una madre può sconfiggere la mafia” (scritto con Giusy Vitale) e “Una bellissima notte senza luna”.

Camilla ha recitato anche nel film “Private”, diretto da suo fratello Saverio. Camilla Costanzo è sposata e ha due figli. Saverio Costanzo è un noto regista cinematografico e televisivo. Tra i suoi film ricordiamo: “In memoria di me”, “La solitudine dei numeri primi” e “Hungry Hearts”. Costanzo ha diretto le serie “In Treatment” e “L’amica geniale”.

Camilla, Saverio e Gabriele: i tre figli di Maurizio Costanzo

Saverio Costanzo ha avuto due figli dall’ex compagna Sabrina Nobile. Attualmente è legato all’attrice Alba Rohrwacher, spesso protagonista dei suoi lavori. “Il maggior pregio di Saverio è la serietà”, ha detto Costanzo parlando del figlio a L’intervista. Nel 2002 Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno preso in affido un bambino, Gabriele, poi adottato nel 2004. “Quando ho incontrato per la prima volta Gabriele: lui aveva 10 anni, io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare”, ha raccontato qualche mese fa la conduttrice al Corriere della Sera. Parlando dei pregi dei suoi figli, Costanzo ha detto: “Il pregio di Gabriele è che è buono, bello dentro. Gli chiedo sempre se rimane o no, perché è una presenza che mi piace”. Maurizio Costanzo ha un rapporto speciale con tutti e tre i figli: “Dei miei figli che posso dire, mi stanno sempre vicino, anche quando ho la febbre corrono a vedere come sto”, ha confessato n un’intervista non proprio recente.



