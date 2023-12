Camion travolge folla di pedoni in Germania/ Morta una donna di 37 anni, 6 persone ferite

Un camion ha travolto una folla di pedoni in quel di Passau, causando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. Fra i coinvolti anche una bambina di 11 anni, figlia della vittima di cui sopra, mentre il conducente del mezzo pesante, secondo quanto riferito dalla Bild, sarebbe ricoverato in ospedale. Come si legge sul Corriere della Sera alla guida del mezzo vi era un 63enne e l’episodio è avvenuto di preciso nei pressi di un punto vendita della catena di abbigliamento “Woolworth”.

Le informazioni che giungono sono ancora frammentarie ma si sa che fra i feriti ve ne sarebbero alcuni in gravi condizioni. La vittima, invece aveva 37 anni e sarebbe deceduta sul posto: a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, giunto sul luogo dello scontro nel giro di pochi minuti. La polizia non è stata in grado di fornire informazioni dettagliate sulla vicenda, quindi non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o eventualmente di un atto intenzionale e premeditato.

CAMION TRAVOLGE FOLLA IN GERMANIA: LA RICOSTRUZIONE DELLA POLIZIA

La pista maggiormente accreditata al momento è che il conducente del camion sia stato colpito da un malore dopo di che abbia perso il controllo del mezzo pesante travolgendo appunto la folla. La tragedia si è consumata stamane alle ore 9:50 nel centro di Passau, non distante dalla stazione.

L’autista, che stava consegnando dei pacchi, ha superato un’auto ferma ma non si è accorto del gruppo di persone e le ha investite: l’area è stata chiusa e sul posto si sono recati sul posto anche le forze dell’ordine nonché gli uomini dei vigili del fuoco. Come si legge sulla BILD, la polizia ha spiegato: “Secondo precedenti accertamenti, il camionista di 63 anni, dopo aver effettuato una consegna, ha proseguito il suo viaggio, è passato davanti a un veicolo fermo e ha investito sei pedoni”.

