Incidenti oggi, auto cade da un ponte a Palermo: c’è una vittima/ Suv contro camion sulla A4: morto un 20enne

Il bilancio degli incidenti avvenuti oggi, per la Vigilia di Natale, in Italia, è purtroppo drammatico. Le vittime sono diverse. Una ha perso la vita all’alba a Palermo. Il ventiduenne Michelangelo Aruta, era al volante della sua Smart quando la vettura è precipitata giù dal ponte della rotonda di viale Lazio, mentre stava viaggiando verso viale Michelangelo. È morto sul colpo. Insieme a lui c’era un passeggero diciassettenne, il quale è attualmente ricoverato a Villa Sofia. Le sue condizioni destano preoccupazione.

Il motivo per cui l’auto ha sbandato, volando giù dal ponte, è ancora da chiarire. Sul posto sono arrivati, oltre ai sanitari del 118 che hanno prestato le necessarie cure alle vittime, anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. È stato necessario l’intervento di questi ultimi per estrarre il corpo della vittima e il ferito dalle lamiere. L’obiettivo è quello di ricostruire la dinamica dell’incidente. Il sottopasso è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni in modo da effettuare i rilievi di rito. La misura ha causato dei rallentamenti al traffico, soprattutto in direzione dell’autostrada.

INCIDENTI OGGI: UN 20ENNE MORTO A BIELLA, UN’ALTRA VITTIMA A ROMA

Un’altra vittima degli incidenti avvenuti all’alba di oggi è il ventenne Stefano Sughi, originario di Biella. Il Suv su cui viaggiava si è scontrato con un camion sulla A4. Nel momento in cui la vettura ha urtato l’autoarticolato all’altezza del casello di Mercallo Mesero, il giovane che si trovava nel sedile passeggero ha riportato ferite troppo gravi. I soccorsi sono stati inutili. È spirato poco dopo. È rimasto ferito invece il ventunenne che era al volante. In ospedale anche l’altro autista, un trentacinquenne.

Anche a Roma, nei pressi dell’aeroporto Fiumicino, c’è stata una vittima. Si tratta di un cittadino indiano sui 40 anni, non ancora identificato in maniera ufficiale, che era al telefono sulla corsia di emergenza. Un’auto che sfrecciava in direzione del terminal non lo ha visto e lo ha travolto. È morto sul colpo. I Carabinieri stanno lavorando per arrivare alle sue generalità.











