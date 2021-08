Campeggio a 5 stelle, Rai 1/ Si sorride e ci si commuove

Campeggio a 5 stelle, film diretto da Marita Grabiak

Campeggio a 5 stelle sarà trasmesso oggi, martedì 24 agosto, a partire dalle ore 21.25, su Rai 1. Commedia sentimentale scritta da Uma Incrocci e diretta da Marita Grabiak, film è stato prodotto nel 2020 negli Stati Uniti. Protagonista è la giornalista Katie Ryan, interpretata da Emilie Ullerup, Christopher Russell è Will; nel cast vi sono inoltre Donna Benedicto (Penny), Eric Gustafsson (Chase), Erin Boyes (Olivia), Catherine Lough Haggquist (Sabrina).

Campeggio a 5 stelle, la trama

Affrontiamo ora la trama di Campeggio a 5 stelle. Katie Ryan è una giovane scrittrice che lavora per una rivista dedicata alle donne ma aspira a scrivere articoli più impegnativi di quelli che le vengono di solito richiesti. Finalmente le si presenta l’occasione giusta: le viene chiesto di occuparsi di un reportage su un lussuoso resort nella natura, dedicato agli amanti del campeggio.

Nonostante ella sia scarsamente propensa, per sua indole, all’avventura, alle attività sportive, Katie coglie al volo la proposta e accetta l’incarico, quindi si improvvisa campeggiatore, è in incognito. Nel lussuoso camping conosce un affascinante uomo: Will Martin, esperto di montagna, amante dell’avventura, naturalista e biologo.

Purtroppo Will confessa a Katie la sua avversione verso i giornalisti, questo complica il rapporto tra i due, lei si innamora di Will ma si troverà davvero in imbarazzo nel continuare a fingere e dovrà trovare il modo di rivelare, prima o poi, la vera ragione del suo campeggio e il suo vero lavoro.

