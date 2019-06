Campionato Mondiale di calcio femminile 2019/ Il giorno dell’Italia: tutte le stelle

C’erano molti dubbi sui campionato Mondiale di calcio femminile 2019, per la prima volta in diretta integrale grazie a Sky Sport. Gli scettici parlavano di una competizione non in grado di reggere il passo con il calcio maschile. Invece ci siamo trovati di fronte a una competizione organizzata davvero in maniera lodevole e con delle atlete che dovrebbero insegnare ai loro colleghi uomini la parola sportività. Nel segno del fairplay abbiamo visto anche calciatrici abbracciarsi dopo un 13-0, ciò che è accaduto dopo Stati Uniti Thailandia. Ci siamo poi trovati di fronte a tante grandi calciatrici. Se è facile fare il nome delle nostre è giusto anche riconoscere il valore della Morgan degli Usa, di Marta del Brasile e della Kerr dell’Australia. Ma attenzione a sottovalutare il calcio femminile perché loro sono solamente tre dei tanti fenomeni che abbiamo già avuto la possibilità di ammirare. Risultato non di secondaria importanza è quello legato al pubblico che ha dimostrato grande attenzione e affetto in giro per tutto il mondo per queste straordinarie ragazze.

CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO FEMMINILE, IL GRANDE GIORNO DELL’ITALIA

Il campionato Mondiale di calcio femminile ci offre oggi una sfida imperdibile e cioè Italia Cina. Le azzurre sono pronte ad iniziare la fase ad eliminazione diretta contro un avversario di tutto rispetto. La nazionale di Milena Bartolini era partita con tutti gli sfavori dei pronostici, considerata ancora troppo acerba per questa manifestazione. Nonostante la minore esperienza delle nostre già alla prima giornata le ragazze si sono fatte rispettare facendo capire di che pasta sono fatte. È infatti arrivata una vittoria, in rimonta, contro una delle favoritissime per la vittoria finale e cioè l’Australia della Kerr. Proprio questa aveva ribattuto in rete un rigore parato da Laura Giuliani, prima che però si scatenasse con una doppietta Barbara Bonansea. Contro la Giamaica era arrivato un sonoro 5-0 con una tripletta della Girelli e una doppietta della Galli, quest’ultima entrata a partita in corso dalla panchina. Nella terza giornata era arrivata una sconfitta contro il Brasile, in grado di superarci 1-0 con un rigore davvero molto dubbio. Si giocherà oggi anche la gara Olanda Giappone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA