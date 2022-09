“Campioni dell’Italia sono ebrei”/ Video choc: cori antisemiti durante Milan Inter

Cori antisemiti durante Milan Inter, il derby della Madonnina che si è disputato nella giornata di sabato 3 settembre 2022 e che ha visto gli uomini di Stefano Pioli avere la meglio sui “cugini” allenati da Simone Inzaghi con il punteggio di 3-2. Il club rossonero, dopo aver osservato il video di quanto avvenuto sugli spalti dello stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, si è lasciato andare a un commento sul proprio account Twitter: “Che tristezza”, in inglese “Such a shame”.

Ma come si è venuti a conoscenza dei cori antisemiti intonati nel corso del match fra il Milan e l’Inter? Tutto è nato per mezzo di un tweet pubblicato sul profilo “Storie Silenti”, sul quale campeggia un filmato registrato pochi istanti prima del calcio d’inizio della stracittadina meneghina: in esso si odono alcuni tifosi che partecipano alla coreografia allestita dai sostenitori interisti cantare “i campioni dell’Italia sono ebrei”. Frasi terribili anche solo da concepire mentalmente, che riportano a una insensata discriminazione che dovrebbe essere cancellata da tempo e che, invece, di tanto in tanto, torna prepotentemente in auge.

CORI ANTISEMITI DURANTE MILAN INTER: I ROSSONERI SEGNALANO L’EPISODIO ALLA PROCURA (VIDEO)

I cori antisemiti che si sono levati dagli spalti del “Meazza” prima di Milan Inter al momento dell’ingresso delle due squadre di Milano in campo stanno facendo il giro del web per mezzo degli strumenti social, a cominciare da TikTok, suscitando sdegno e indignazione profonda nella maggior parte dei commenti che si possono leggere sotto i singoli post.

Intanto, il Milan ha fatto sapere ufficialmente che, in relazione “ai presunti cori antisemiti nel derby”, farà segnalazione alla Procura. Si va dunque verso l’apertura di un’indagine, con la concreta possibilità che gli autori di tale gesto possano essere individuati e subire i provvedimenti del caso.

Che tristezza. Such a shame. https://t.co/CgYC7881a5 — AC Milan (@acmilan) September 4, 2022













