Diretta Milan Cagliari/ Video streaming DAZN: il colpo isolano non riesce da 4 anni

Stasera la diretta di Milan Cagliari ci offrirò una partita che naturalmente ha una ricchissima tradizione e che vede i rossoneri nettamente in vantaggio nei precedenti. Limitandoci solamente alle ultime dieci partite disputate fra i rossoneri e i rossoblù, ecco infatti che il Milan conta ben sette vittorie a fronte di appena due pareggi e un solo successo per il Cagliari, che vinse per 2-1 in casa propria domenica 28 maggio 2017, all’ultima giornata di quel campionato. I sardi tuttavia giocarono un brutto scherzetto al Milan poco più di tre mesi fa con il pareggio per 0-0 a San Siro di domenica 16 maggio 2021, che mise a rischio i rossoneri in ottica qualificazione in Champions League fino all’ultima giornata. Guai dunque a sottovalutare la partita, perché il Cagliari proverà a fare un altro scherzo a Stefano Pioli, tuttavia è chiaro che i numeri siano dalla parte del Milan, che nei precedenti casalinghi in Serie A contro il Cagliari ha segnato 66 gol e ne ha incassati appena 27, cioè meno della metà. Agli isolani servirà un’impresa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Possiamo adesso ricordare che la diretta tv di Milan Cagliari sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN.

Milan Cagliari sarà diretta dall’arbitro Marco Serra della sezione Aia di Torino, che è stato designato per dirigere l’incontro presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, uno dei due posticipi della domenica sera per la seconda giornata della nuova Serie A. Al suo fianco, completeranno la squadra arbitrale per Milan Cagliari i due guardalinee Di Vuolo e Zingarelli, il quarto uomo Massimi, l’addetto Var Guida e l’assistente Avar Lo Cicero.

Adesso però torniamo a parlare del primo arbitro e lo presentiamo più nel dettaglio. Ecco allora che il signor Marco Serra è nato nel capoluogo piemontese il 9 settembre 1982 ma che in Serie A non vanta di certo una grande esperienza, dal momento che fino ad oggi ha arbitrato appena sei partite del massimo campionato. In esse, le statistiche ci dicono che il signor Marco Serra ha comminato 30 cartellini gialli, due espulsioni (entrambe per somma di ammonizioni) e sono due anche i calci di rigore assegnati. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Milan Cagliari, in diretta naturalmente dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano), ci attende alle ore 20.45 di questa sera, domenica 29 agosto 2021, per la seconda giornata di Serie A della quale sarà uno dei due posticipi a chiusura del programma. C’è sicuramente grande attesa attorno alla diretta di Milan Cagliari, in particolare per quanto riguarda i rossoneri di Stefano Pioli, che in questa stagione puntano esplicitamente al sogno scudetto, dopo il secondo posto del passato torneo.

L’inizio è stato positivo, perché il Milan ha vinto sul campo della Sampdoria, trasferta mai facile per nessuno. Il Cagliari di Leonardo Semplici invece ha debuttato con un pareggio casalingo contro lo Spezia: nulla di trascendentale, ma l’obiettivo è quello di ripetere la sorpresa dello scorso maggio, quando i sardi furono capaci di bloccare i rossoneri a San Siro. Non sarà però facile, perché il pronostico è sicuramente dalla parte dei rossoneri: cosa succederà in Milan Cagliari?

Andiamo adesso a scoprire qualcosa in più sulle probabili formazioni di Milan Cagliari. Per i rossoneri sono sempre assenti Kessié e Ibrahimovic, nel modulo 4-2-3-1 di Stefano Pioli dovremmo vedere titolari Maignan in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Calabria a destra, centrali Tomori o Romagnoli con Kjaer, a sinistra Theo Hernandez; in mediana Bennacer e Krunic si contendono il posto al fianco di Tonali; in attacco sembrano certi Giroud come prima punta più Saelemaekers a destra e Brahim Diaz in posizione centrale nel terzetto alle sue spalle sulla trequarti, che sarà poi completato da uno tra Rafael Leao e Rebic. La risposta del Cagliari di Leonardo Semplici dovrebbe concretizzarsi in un modulo 3-5-2 con Cragno in porta e davanti a lui la difesa a tre composta da Walukiewicz, Godin (in ballottaggio con Ceppitelli) e Carboni; nella folta linea a cinque di centrocampo i titolari potrebbero essere da destra a sinistra Nandez (favorito su Zappa), Deiola, Marin, Strootman e Dalbert; infine Joao Pedro e Pavoletti dovrebbero formare la coppia d’attacco.

Andiamo infine a dare uno sguardo al pronostico su Milan Cagliari in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono certamente favoriti i padroni di casa, la cui vittoria (segno 1) è quotata a 1,45, mentre poi si sale fino a quota 4,75 in caso di pareggio (segno X) e fino a 7,00 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria esterna del Cagliari.



