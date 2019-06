Can Yaman, Bitter Sweet/ “Innamoratevi di me oppure dovrò…”

Can Yaman ha conquistato davvero moltissimi cuori grazie alla serie tv Bitter Sweet che nell’ultimo periodo spopola in Italia. L’attore turco è stato intervistato ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni per raccontare proprio questo grande momento della sua carriera. Ricordiamo che la soap va in onda dalle ore 14.40 su Canale 5 a dal lunedì al venerdì e che è seguitissima anche dai più giovani. Il titolone del settimanale che si occupa di tv e media recita: “Innamoratevi di me o dovrò tornare a mettermi la toga”. Questo perché il ragazzo si è laureato in giurisprudenza: “Prima di diventare attore per alcuni anni ho lavorato come avvocato e non mi sono ancora arreso perché tuttora con due colleghi ho uno studio legale“.

Can Yaman, Bitter Sweet: il personaggio della soap

A Tv Sorrisi e Canzoni Can Yaman ha parlato anche del suo personaggio nella soap opera Bitter Sweet. L’attore specifica: “Puntata dopo puntata mi rendo conto che iniziamo ad avere alcune cose in comune, quando siamo innamorati per esempio lo manifestiamo nello stesso modo. Ci prendiamo cura dei nostri cari. Ferit però mi sembra un perfezionista con un grande autocontrollo, io sono più rilassato e adoro la tranquillità. Non riuscirei mai ad andare in giro come si veste lui con abiti così formali. Io sono molto più casual”. Il suo personaggio sta raccogliendo un grandissimo successo, soprattutto sul pubblico femminile. Vedremo se grazie a questo avrà delle possibilità per lavorare in altre produzioni magari anche nel nostro paese.

Il rapporto con i fan

Can Yaman è molto amato e in patria il suo nome caldeggiava sui giornali anche prima di Bitter Sweet. Ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato anche del suo rapporto con i fan, spiegando: “Sono davvero molto orgoglioso di essere tanto amato e apprezzato, inoltre sono grato al pubblico. Spero che questo affetto mi accompagni per tutta la mia carriera”. Si parla poi di vita personale e amore: “Guardando il personaggio che interpreto sarebbe molto facile pensare che credo all’amore a prima vista. Ovviamente la vita reale è un’altra cosa”. Il ragazzo però è molto riservato e nemmeno ai giornalisti vuole rivelare se è fidanzato, con le fan che quindi, almeno per il momento, rimarranno con questo dubbio.



