Can Yaman/ Da DayDreamer a Sandokan con Luca Argentero e quel futuro da avvocato…

Can Yaman a Verissimo con la sua intervista tra amore e studio

L’intervista di Can Yaman a Verissimo sarà riproposta oggi nello speciale storie che ripercorre alcuni momenti clou del 2020 in trasmissione e che permetterà al pubblico di non rimanere senza Silvia Toffanin e i suoi ospiti. Il pubblico che non ha avuto modo di vedere o assistere in tv all’intervista rilasciata dall’attore protagonista di DayDreamer Le Ali del Sogno potrà farlo oggi pomeriggio quando lo ritroveremo di nuovo in studio, al cospetto della Toffanin, pronto a raccontare il suo passato da bambino studioso che rischiava di perdere tutto, anche la sua permanenza nella scuola italiana presente in Turchia quando suo padre ha perso il lavoro e non c’erano i soldi per continuare a pagare la retta.

Per fortuna i suoi risultati scolastici hanno permesso all’attore di continuare a studiare e poi andare anche all’Estero grazie ad una serie di borse di studio. Prenderà il via proprio da qui l’intervista di oggi a Can Yaman in cui l’attore ringrazierà timido quando vedrà un video con tutti i suoi lavori e in cui ribadirà il concetto di quanto sia importante per lui la famiglia e di quanto le radici continuino a tenerlo ben saldato a terra.

Can Yaman pronto per Sandokan

Il racconto di Can Yaman poi continua proprio parlando delle sue scelte di vita che lo hanno portato a fare l’attore. Grazie ad una borsa di studio vinta per le sue capacità nella Pallacanestro, ha studiato giurisprudenza per quattro anni, ha poi iniziato a lavorare come avvocato ma dopo soli 6 mesi ha capito che non è un lavoro che fa per lui. A Bodrum, durante una vacanza dalla nonna, ha conosciuto quelli che sarebbero poi diventati i suoi agenti e avvicinandosi alla recitazione per migliorare la sua dizione, finisce davvero col fare l’attore. Da Bittersweet a DayDreamer, Can Yaman è diventato un volto noto di Canale5 e presto sarà al centro del revival di Sandokan al fianco di Luca Argentero.



