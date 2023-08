Can Yaman debutta su Disney+/ Ecco quando parte la messa in onda di “El turco”

Can Yaman torna a sorprendere i fan: il nuovo debutto é El Turco

Can Yaman si prepara per il ritorno in grande stile nell’entertainment filmografico, con la trasmissione di “El turco” su Disney +. Oltre alla re-entry sulle reti Mediaset, prevista in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity con il sequel della fiction che lo vede tra i co-protagonisti con Francesca Chillemi, Viola come il mare 2, per Can Yaman si avvicina anche il nuovo traguardo internazionale atteso dai fan.

Mentre il gossip internazionale lo vede al centro di un intricato amore top secret con la collega storica e co-protagonista in Daydreamer, Demet Ozdemir, Can Yaman svela l’inizio della diffusione su Disney + del nuovo lavoro. In un nuovo intervento pubblico, il divo attore di risonanza internazionale anticipa lo start della messa in onda di “El turco”, una serie ripresa sul set in Ungheria e che lo ha visto alle prese con la preparazione di un copione scritturato in lingua inglese. Un traguardo nel grande debutto come attore protagonista in un lingua straniera per il divo turco, che con “El turco” aggiunge un nuovo merito al suo curriculum vitae di fenomeno di influenza global nel mondo della recitazione made in Turchia.

Nel cast di El Turco l’attore copre il ruolo del condottiero ottomano Balaban Aga, in quanto protagonista della serie diretta da Uluc Bayraktar e ispirata all’omonimo romanzo storico di Orhan Yeniaras. Sul set delle riprese tenute per almeno sei mesi, all’estero e in lontananza da affetti e dalla residenza in Italia della sua casa a Roma, Yaman ha avviato tra le altre la conoscenza di Greta Ferro che interpreta la co-protagonista nella serie, Gloria.

Il nuovo ruolo di Can Yaman in El Turco: lo spoiler

La storia del condottiero, il ruolo di Yaman, è ambientata nel contesto storico del secondo assedio di Vienna da parte dell’Impero Ottomano. Ferito, Balaban Hasan lasciò il campo di battaglia e trovò rifugio a Moena, in Italia dove lui fu poi ribattezzato dagli abitanti della terra acquisita con lo pseudonimo di El Turco.

Nel cast si annoverano nomi e personalità di spicco, come quello di Nigel Pilkington, attore britannico che ha partecipato a film influenti come I Fratelli Grimm e l’Incantevole strega. Ma quando parte la trasmissione di El Turco? A fornire una risposta, incalzato nel merito da i fan via social, é lo stesso Can Yaman, che preannuncia lo start della messa in onda prevista per il mese di ottobre 2023.











