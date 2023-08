Can Yaman: dopo El Turco, arriva il libro tradotto in italiano/ Il nuovo traguardo

Can Yaman, il nuovo debutto tra gli altri progetti in cantiere é il rilascio di un nuovo libro

Per la gioia dei fedeli fan, Can Yaman é alle prese con una serie di nuovi progetti, tra cui il rilascio di un nuovo libro legato a “El turco”, la serie TV prossimamente in onda e di cui lui é protagonista.

É ormai risaputo che, sempre più spesso, il mondo delle opere letterarie sia tendente a fondersi con quello delle produzioni filmografiche e viceversa, per l’ottimizzazione della promozione di una carriera artistica, come ora accade nel caso di Can Yaman. L’attore dalle origini turche e naturalizzato italiano ha da poco ufficializzato le riprese sul set per la nuova serie filmografica El turco, un progetto scritturato in inglese e che lo vede confermarsi tra le stelle più influenti su scala globale nel mondo della recitazione.

Tra gli altri progetti di Can Yaman, anche il sequel Viola come il mare 2

La nuova serie, la cui messa in onda é prevista in partenza a novembre 2023, vedrà Can Yaman debuttare sulla piattaforma di streaming Disney +, come protagonista nel ruolo di Balaban Hasan, il personaggio principale nell’omonimo romanzo di El turco, scritto Orhan Yeniaras. Il nuovo ruolo é quello nelle vesti di un ufficiale turco che durante l’Assedio di Vienna si ritrovò ferito nella cittadina italiana di Moena, dove venne soccorso dai suoi abitanti.

L’opera letteraria omonima alla serie di El turco, a grande richiesta del fandom tra i lettori della stessa e fan del divo turco della serie prossimamente in uscita, si prepara non a caso per il rilascio in una nuova versione data dalla traduzione del testo originale, in italiano.

Insomma, può già dirsi a dir poco sorprendente il preannunciato double release di El turco, nella versione di libro e in formato serie TV, complice la notevole popolarità che oggi vanta Can Yaman.

Il divo turco, star di fiction made in Italy di successo come Daydreamer -le ali del sogno, tra gli altri progetti in cantiere annovera inoltre la riconferma nel cast tra i protagonisti di Viola come il mare, per il sequel prossimamente in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, Viola come il mare 2. Nel cast della rinnovata serie é al contempo riconfermata anche la partecipazione di Francesca Chillemi.

