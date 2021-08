Can Yaman e Demet Ozdemir dovevano sposarsi?/ Biagio D’Anelli: “Lui la tradì”

Can Yaman e Demet Ozdemir sono stati i protagonisti di Daydreamer – Le ali del sogno, la soap opera turca rivelazione della scorsa stagione televisiva che ha appassionato milioni di telespettatori. Sullo schermo, Can Yaman e Demet Ozdemir hanno sempre dimostrato di essere molto affiatati. Il feeling tra i due attori ha fatto sognare i fans che hanno sempre sperato nella nascita di un vero amore. Entrambi, però, hanno sempre parlato d’amicizia. Anche ai microfoni di Silvia Toffanin, durante le interviste rilasciate a Verissimo, nessuno dei due ha parlato d’amore. “Siamo solo amici. Lei sul set mi ha aiutato molto. Speriamo di lavorare ancora insieme”, ha raccontato lui a Silvia Toffanin. Solo un’amicizia, dunque, tra le due star turche. Tuttavia, Biagio D’Anelli, come riporta il portale Coming Soon, ha svelato un retroscena sul rapporto tra i due attori.

Can Yaman e Demet Ozdemi, il retroscena di Biagio D’Anelli

Secondo quanto fa sapere Biagio D’Anelli, pare che tra Can Yaman e Demet Ozdemir ci sia stata una storia d’amore vera e importante. Sembra, infatti, che Can e Demet siano stato ufficialmente fidanzati. La relazione, tuttavia, sarebbe giunta al termine per un presunto tradimento di Can Yaman come fa sapere D’Anelli. “Era vero il fatto che con Demet lui doveva sposarsi, ma andò tutto a monte perché lui la tradì, perché lei lo beccò in un hotel”, ha raccontato Biagio D’Anelli svelando di essere venuto a conoscenza del presunto scoop dopo aver fatto una telefonata con un giornalista turco. Lo scoop sarà vero? Can Yaman, nel frattempo, continua ad essere al centro del gossip per il suo rapporto con Diletta Leotta che starebbe trascorrendo le vacanze lontana dall’attore turco.

