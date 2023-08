Can Yaman e Demet Ozdemir: il ritorno é vicino, fan in visibilio/ “Una coppia che funziona…”

Can Yaman e Demet Ozdemir tornano a far sognare i fan: esplode il gossip sul ritorno

Can Yaman e Demet Ozdemir riaccendono la speranza del fandom congiunto, con un “ritorno di fiamma” tra loro , dentro e fuori il set. I due attori originari della Turchia hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori in Italia vestendo i ruoli di protagonisti nella fiction di successo sulle reti TV e streaming Mediaset, Daydreamer- le ali del sogno.

Complice la travolgente lovestory interpretata dai turchi nella serie internazionale, divenuta particolarmente popolare in Italia, i due attori sono passati al centro del gossip che li vede protagonisti di un amore clandestino vissuto fuori dal set delle riprese e mai ufficializzato ai media.

Visti la vicinanza sul set e i vari avvistamenti segnati nei momenti vissuti in lontananza dalle scene dai due attori , si é così accesa la speranza nei fan dei beniamini, di un’ufficializzazione della tanto sognata “coppia vip” turca. E, dal momento che entrambi i due attori sarebbero attualmente single, con Demet Ozdemir reduce dal fallimento matrimoniale con il cantante Ozughan Koc, Can Yaman si direbbe particolarmente vicino alla collega e viceversa. Non a caso, inoltre, sarebbe in cantiere l’annuncio di un ritorno dei due turchi come coppia, anche nel piccolo schermo.

Demet Ozdemir raggiunge Can Yaman in Italia?

Così come si rileva tra le ultime indiscrezioni, tra le pagine di Di più magazine:

“Sembra che alcuni produttori stiano studiando una serie per rimetterli insieme sul piccolo schermo visto che, al di là di tutto, sono ‘una coppia che funziona’, convince, piace al pubblico, che li immagina innamorati anche nella vita. […] L’attrice sta affrontando una serie di provini. Potrebbe ottenere una parte da protagonista in una nuova fiction Mediaset”. Lo spoiler, poi, prosegue sul conto di Can Yaman e Demet Ozdemir: “Addirittura sembra che Demet stia pensando di trasferirsi in Italia, visto il successo che ha ottenuto il collega Can nel Bel Paese (attualmente impegnato nelle riprese della seconda stagione di Viola come il mare al fianco di Francesca Chillemi): L’attrice sembra volersi trasferire in Italia per cercare il successo qui da noi proprio come Can”. E l’idea del trasferimento di Demet Ozdemir nel Belpaese sarebbe, in realtà , il consiglio spassionato del sexy Can Yaman: “Lui stesso le avrebbe consigliato di fare il grande salto, soprattutto adesso che è tornata libera”, conclude la fonte.

