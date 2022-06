Can Yaman e Demet Özdemir stanno insieme?/ “Lei ha annullato il matrimonio con Oğuzhan Koç”

Can Yaman e Demet Özdemir stanno insieme? L’ultimo gossip sulle due star turche

Can Yaman e Demet Özdemir, bastano questi due nomi per far sognare tutti i fan di Daydreamer, la fiction turca che ha avuto un enorme successo in Italia. Non è la prima volta che si parla di una presunta storia d’amore tra i due attori che, nel tempo, è stata poi smentita dall’uscita di notizie e scatti dei due in compagnia di altre persone.

La scorsa estate Can Yaman ha infiammato il gossip italiano per la sua relazione con Diletta Leotta, al contempo la bella Demet viveva una storia d’amore con Oğuzhan Koç, cantante molto noto in Turchia. Poi Can e Diletta si sono lasciati, mentre per Demet si è iniziato a parlare di matrimonio. Così le voci di una storia tra i due attori sono pian piano sfumate, questo fino ad oggi. I fan che sperano di vederli insieme infatti possono tornare a sognare grazie alle voci che arrivano direttamente dalla Turchia.

Can Yaman e Demet Özdemir, presto di nuovo fianco a fianco in TV?

Secondo alcuni media turchi, Demet Özdemir avrebbe annullato il matrimonio con Oğuzhan Koç previsto per questo agosto. Non è chiaro quali siano le motivazioni di questa decisione così improvvisa ma, inutile dirlo, Can Yaman sarebbe per alcuni il reale motivo di questa rottura. Da tempo, d’altronde, si parla di una relazione segreta per i due attori che a breve potrebbero inoltre tornare a lavorare fianco a fianco.

Per Can e Demet si parla infatti di un nuovo progetto per Disney+, una serie dal titolo ‘El Turco’. Yaman pare infatti sia stato confermato come protagonista della serie sull’assedio di Vienna da parte dell’impero Ottomano del 1638 e sembra proprio che anche Demet potrebbe entrare nel cast della serie come co-protagonista femminile. Tutta una coincidenza?

