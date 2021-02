Can Yaman e Diletta Leotta cercano casa a Roma/ Nido d’amore moderno per…

Can Yaman e Diletta Leotta danno sempre più sul serio. La coppia più bella del momento si concede dei momenti di relax quando non lavora. Il settimanale Chi, nel numero in edicola, beccato l’attore turco e la conduttrice insieme a Roma mentre uscivano da un salone di bellezza. Complici e uniti, si sono dileguati poco dopo ragiungendo prima l’hotel in cui soggiorna Can Yaman e poi la stazione. La Leotta, da quando frequenta l’attore turco, si divide tra Roma e Milano, città in cui lavora. Yaman, invece, continua a soggiornare a Roma dove si sta preparando per recitare nella serie tv Sandokan che sarà prodotta dalla Lux Vide. Senza la sua Diletta, Yaman trascorre le sue giornate prendendo lezioni di combattimento per poter portare sullo schermo un personaggio credibile. Entrambi impegnatissimi sul lavoro, tuttavia, non dimenticano i progetti di coppia che potrebbero concretizzarsi molto presto.

Can Yaman e Diletta Leotta: futuro a Roma?

Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero pronti a mettere radici insieme. Come fa sapere il settimanale Chi, la coppia del momento starebbe continuando a cercare un nido d’amore a Roma e, stando a quello che si legge sul numero in edicola del magazine diretto da Alfonso Signorini, potrebbe averlo trovato. A rapire il cuore dell’attore turco e della conduttrice sarebbe stato un appartamento moderno in Piazza Navona a Roma. Un appartamento non facile da trovare e che sia Can che Diletta vorrebbero trasformare nel loro nido d’amore. Ad aiutare la coppia nella ricerca del nido d’amore sarebbe stata la mamma di Diletta. La storia tra i due, dunque, continua a gonfie vele e, sui social, non mancano le dediche e i messaggi d’amore.



