Can Yaman e Diletta Leotta si sposano?/ Spunta la data: l’indiscrezione di Pirrotta

Nozze in vista per Can Yaman e Diletta Leotta? L’attore turco e la conduttrice sembrerebbero fare davvero sul serio. Dopo gossip e indiscrezioni varie, la coppia è uscita allo scoperto e sui social spuntano spesso foto e dediche d’amore. Un’unione che renderebbe sereni e felici entrambi al punto che l’idea del matrimonio, secondo Santo Pirrotta, starebbe diventando sempre più reale. Stando a quello che ha raccontato il giornalista all’interno del programma Ogni Mattina, condotto da Adriana Volte su Tv8, Can Yaman e Diletta Leotta potrebbero convolare a giuste nozze entrao la fine della prossima estate. Secondo Santo Pirrotta, il matrimonio tra Yanam e la Leotta potrebbe essere celebrato il prossimo 16 agosto. Inoltre, pare che l’anello che sfoggerebbe la conduttrice avrebbe un valore di 40mila euro.

Can Yaman e Diletta Leotta: le ultime foto insieme

Can Yaman e Diletta Leotta sempre più innamorati e felici. La coppia sarebbe davvero pronta a compiere il grande passo anche se, per il momento, pare non ci siano indizi che confermerebbero effettivamente l’intenzione dei due di pronunciare il fatidico sì. Tuttavia, sui social, continuano a mostrarsi sereni anche se non condividono frequentamente foto di coppia. L’ultima pubblicata dalla conduttrice risale allo scorso 14 febbraio quando, per festeggiare il giorno degli innamorati, si è mostrata innamoata al tramonto. L’ultima foto di coppia pubblicata dall’attore turco risale, invece, allo scorso 18 febbraio quando Yaman ha condiviso la foto di Cassius, il cavallo che ha definito “il regalo più bello che abbia ricevuto”. Da allora, la coppia ha scelto di vivere la storia con più riservatezza. Tuttavia, i rumors sulla ricerca della casa a Roma da parte dell’attore e su un matrimonio che potrebbe essere celebrato nei prossimi mesi non si placano.

