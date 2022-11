Can Yaman e Francesca Chillemi, defollow social/ Rottura dopo Viola come il mare?

Viola come il mare, Can Yaman e Francesca Chillemi smettono di seguirsi: che succede via social?

Sono attori protagonisti di Viola come il mare, la fiction Mediaset in onda su Canale 5, eppure dopo la loro ultima collaborazione sul set Can Yaman e Francesca Chillemi hanno smesso di seguirsi. Per la serie “c’eravamo tanto amati”, Can Yaman e Francesca Chillemi sono ora protagonisti di un defollow reciproco via Instagram, che dà vita al giallo social del momento. Per quale motivo i due attori e colleghi sul set di fiction come Che Dio ci aiuti e Viola come il mare si danno ora le spalle a mezzo social, a colpi di defollow? Due piste si fanno strada rispetto alla verità che si celerebbe dietro il defollow della coppia di attori più chiacchierata in Italia nell’ultimo periodo. Di recente i due erano finiti al centro del gossip su un loro presunto flirt top secret, con le foto di un avvistamento a due pubblicate da Chi magazine, dove l’attrice siciliana e il divo turco sono ritratti all’uscita dello stesso edificio con allusione ad una serata trascorsa insieme. Un pettegolezzo da tempo in circolo, mentre Francesca fa coppia fissa da anni con il compagno e padre della primogenita, Stefano Rosso, e il divo turco sarebbe almeno formalmente single sin dalla rottura con Diletta Leotta. Nessuna conferma ad oggi perviene del gossip sulla coppia di attori, anche se in una recente intervista a Verissimo Francesca Chillemi ha ammesso tuttavia di aver instaurato un rapporto speciale con Can Yaman, complici i mesi trascorsi insieme sul set di Viola come il mare.

L’attrice ha svelato la visita che Can Yaman ha condiviso con lei dalla nonna, poco prima che la donna venisse a mancare, un gesto ha commosso nel profondo la Chillemi. Eppure, dopo i riflettori e i post con tanto di reciproco tag , condivisi dentro e fuori il set di Viola come il mare, i due attori ora si direbbero lontani, almeno a mezzo social. Cosa é cambiato tra loro?

Le ipotesi sulla rottura social tra Can Yaman e Francesca Chillemi

I due non si aprono sul defollow reciproco che i loro profili Instagram registrano in queste ore. Francesca Chillemi non figura tra i follower di Can Yaman e viceversa, eppure fino a qualche giorno fa si seguivano a vicenda via Instagram. E tra le annesse congetture del giallo social, a cui il web pensa ora, si sospetta che tra i due vip sia aria di maretta, sulla scia degli ascolti TV non proprio edificanti di Viola come il mare. Puntualmente, ad ogni appuntamento TV Viola come il mare perde la gara di ascolti da prima serata, venendo battuta da Tale e quale show, competitor di casa Rai condotto da Carlo Conti. L’altra papabile ipotesi sarebbe il cambio dell’algoritmo delle ultime ore che su Instagram registra un taglio del seguito social e l’attività di diversi profili. Per cui i due attori si defollowerebbero in quanto vittime del nuovo algoritmo.

L’ultima puntata della fiction Viola come il mare ha, intanto, interessato 2.672.000 spettatori ed ha raggiunto il 15.7% di share. Non un flop, ma neanche un successo per i vertici dell’azienda di Cologno Monzese, mentre festeggia la TV di Stato con sede a Viale Mazzini.













