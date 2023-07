Can Yaman e Francesca Chillemi: tensioni sul set?/ Lei pubblica foto, ma un dettaglio non sfugge ai fan

Francesca Chillemi e Can Yaman: tensione sul set di Viola come il mare 2?

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno infiammato il pubblico di canale 5 recitando insieme nella fiction “Viola come il mare“. Una serie che è piaciuta tantissimo al pubblico al punto da aver convinto la casa di produzione a realizzare anche la seconda stagione. Can Yaman e Francesca Chillemi sono così tornati sul set per cominciare a girare le nuove puntate della fiction. Ad annunciare il ritorno sul set sono stati i due attori tra cui, durante la lavorazione della prima stagione, era nato un feeling speciale. Molto complici, i due avevano instaurato un rapporto amichevole che ha fatto sognare i fan.

Francesca Chillemi: "Non so chiedere aiuto"/ "Ma risolvo i problemi degli altri!"

Tuttavia, pare che tra i due il rapporto si sia raffreddato dopo la fine della messa in onda della serie. Oggi, dopo l’inizio delle riprese della seconda stagione, i fan hanno notato un dettaglio che ha scatenato le domande del web che si chiede se tra i due ci sia ancora un rapporto amichevole.

Francesca Chillemi e Can Yaman lontani?

Come riporta il portale Coming Soon, Francesca Chillemi, tornata sul set di Viola come il mare per girare gli episodi della seconda stagione, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato alcune foto mostrandosi con il copione tra le mani. I fan avrebbero così notato un dettaglio: nelle foto pubblicate dalla Chillemi, Can Yaman appare piuttosto lontano dalla collega.

Che Dio ci aiuti 7, Francesca Chillemi/ "Ho pensato di lasciare i panni di Azzurra"

Un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti che sperano che tra l’attore turco e la Chillemi non sia cambiato nulla e che anche in Viola come il mare 2 riescano a trasmettere la magia mostrata durante la prima stagione.

LEGGI ANCHE:

Francesca Chillemi "Mia nonna Ciccina mi ha insegnato la fede"/ "Che Dio ci aiuti 7…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA