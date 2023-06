Viola come il mare 2 ci sarà: Can Yaman e Francesca Chillemi confermati nel cast?/ Lo spoiler TV

Viola come il mare 2, il sequel di Viola come il mare é confermato: lo spoiler tv

Sale l’attesa generale per Viola come il mare 2, dal momento che la seconda stagione di Viola come il mare é confermata e la città di Palermo é pronta ad accogliere nuovamente le riprese della serie con Can Yaman e Francesca Chillemi.

Sulla scia del chiacchiericcio mediatico che li vede in cattivi rapporti tra loro, dopo l’incessante rumor secondo cui i due avrebbero nascosto all’occhio pubblico un flirt con l’attrice legata a Stefano Rosso e madre della figlia Rania, Can Yaman e Francesca Chillemi sono confermati nel cast del sequel tanto atteso.

Mediaset, che in questi giorni piange la scomparsa del padre fondatore Silvio Berlusconi, conferma la seconda stagione della fiction prodotta da LuxVide, con le riprese previste a partire dalla seconda metà di luglio 2023. Un’anticipazione che é ora virale nel web e manda in tilt i fan di Viola come il mare, i quali si dicono in trepidante attesa di vedere in action l’attore turco e l’attrice siciliana, nei rispettivi ruoli dell’ispettore capo Francesco Demir e la giornalista affetta da sinestesia Viola Vitale.

Palermo, quindi, si prepara ad accogliere nuovamente Can Yaman e Francesca Chillemi, gli attori protagonisti della serie televisiva “Viola come il Mare”. Mediaset ha infatti confermato la seconda stagione della fiction prodotta da LuxVide, con le riprese che inizieranno a luglio, nella prima metà del mese. I fan sono impazienti di rivedere a Palermo l’attore turco Can Yaman e l’ex Miss Italia Francesca Chillemi. Particolare curiosità, nell’attesa del via alle riprese sul set della continuazione in Viola come il mare 2, é che i due attori da mesi non si diano più il “segui” via Instagram. Che il defollow sia il segno che i rapporti tra Can Yaman e Francesca Chillemi siano compromessi, al di là della collaborazione prevista sul set?

Le altre curiosità sul sequel, Viola come il mare 2

Nel cast di “Viola come il Mare 2” ritroveremo della fiction anche Simona Cavallari, Mario Scerbo, Chiara Tron, Ruben La Malfa e molti altri attori. Una novità, poi, emerge alla regia: Francesco Vicario cede il testimone al regista Alexis Sweet, alla regia al successo di “Buongiorno Mamma“. Lux Vide, casa di produzione della fiction in onda sulle reti Mediaset, lascia trapelare che il primo ciak della seconda stagione di “Viola come il mare” è stabilito per il 3 luglio 2023. La produzione conferma, poi, la location del set della fiction, in cui é ambientata Viola come il mare 2: gli esterni saranno girati nuovamente a Palermo, mentre gli interni negli studi Videa di Formello, alle porte di Roma. Il primo ciak potrebbe saltare di qualche giorno e la messa in onda della serie tv é, inoltre, prevista in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity nei primi mesi del 2024.













