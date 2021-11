Can Yaman e Francesca Chillemi/ Weekend insieme da clandestini: la bomba di Chi

Francesca Chillemi e Can Yaman protagonisti del numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 17 novembre. I due attori sono i protagonisti della fiction “Viola come il mare” le cui riprese sono ancora in corso. Il set della fiction prodotta da Lux Vide, dopo le prime riprese a Roma, si è spostato in Sicilia, terra d’origine dell’ex Miss Italia. Tra Can Yaman e Francesca Chillemi, sin dalle prime letture del copione, è nato un bel feeling. Sui social, infatti, hanno regalato ai fans le prime foto insieme cominciando a far sognare il pubblico che, per vedere Viola come il mare dovrà aspettare ancora un po’.

Can Yaman e Francesca Chillemi/ Feeling speciale sul set: sorrisi e abbracci

Tra un ciak e l’altro, tra la Chillemi e Can Yaman è nata una bella amicizia. Il settimanale Chi li ha così pizzicati insieme al termine di un weekend che i due avrebbero trascorso insieme. Nelle foto pubblicate in anteprima dal profilo Instagram di Chi, la Chillemi e Yaman escono dallo stesso palazzo con un look decisamente coprente come potete vedere in basso.

Can Yaman e Francesca Chillemi: amicizia fuori dal set?

Le foto pubblicate dal settimanale Chi hanno immediatamente scatenato il gossip. Nell’anticipazione del servizio pubblicato su Instagram, Chi fa sapere che “c’è sempre più intesa tra l’ex Miss Italia e il divo turco” che, oltre ad essersi trovati bene sul set, sarebbero diventati amici anche nella vita di tutti i giorni.

Sotto il post pubblicato dalla pagina Instagram del magazine diretto da Alfonso Signorini, sono tanti i commenti degli utenti che condannano il servizio. “Lei ha un compagno e una bimba è proprio pochi giorni fa ha postato una storia con loro … finitela col finto gossip”, ha tuonato un utente. “Il rispetto dove sta? Ha una figlia, ha un compagno”, scrive un altro. La Chillemi, felicemente innamorata da anni di Stefano Rosso da cui ha avuto la figlia Rania, non ha ancora commentato così come Can Yaman.

