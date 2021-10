Can Yaman e Francesca Chillemi/ Feeling speciale sul set: sorrisi e abbracci

Can Yaman e Francesca Chillemi complici e affiatati sul set di Viola come il mare, la nuova fiction prodotta da Lux Vide. Dopo essersi conosciuti sul set dell’ultima stagione di Che Dio ci aiuti di cui la Chillemi è una star indiscussa sin dalla prima stagione, l’ex Miss Italia e l’attore turco si sono ritrovati sul set di Viola come il mare. La trama della fiction è ancora top secret, ma si sa che la Chillemi interpreterà Viola, una giornalista e Yaman sarà il poliziotto Francesco Demir. Le riprese sono in corso in Sicilia dopo i due sono stati pizzicati sul set dal settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 13 ottobre, pubblica alcune foto che mostrano i due attori in sintonia.

Can Yaman/ È single dopo la storia d'amore con Diletta Leotta? L'ombra di Moran Atias

Sotto la pioggia, Can Yaman si toglie la giacca per porgerla ad un’infreddolita Francesca Chillemi. I due, poi, ascoltano con attenzione i consigli del regista per la scena da girare scambiandosi sorrisi complici mentre la mano dell’attore turco è sulla spalla di lei. Una complicità che, sicuramente, renderà ancora più bella la fiction “Viola come il mare” tra le più attese della nuova stagione televisiva.

Diletta Leotta e Can Yaman, nuovi dubbi dopo la fine/ Le nozze sfumate e Moran Atias

Can Yaman e Francesca Chillemi: l’inizio di una splendida amicizia?

Da colleghi ad amici il passo è breve. Can Yaman e Francesca Chillemi hanno già scatenato l’entusiasmo dei fan mostrandosi insieme sui social. Sempre sorridente, l’ex Miss Italia si è tuffata a capofitto nella nuova esperienza lavorativa condividendo il set con Can Yaman, protagonista indiscusso del gossip degli ultimi mesi. Se Can è ufficialmente single e la sua storia con Diletta Leotta, oggi finita, è stata sulle prime pagine dei giornali per settimane, Francesca Chillemi è sempre stata super riservata.

Can Yaman e Diletta Leotta stanno ancora insieme?/ Al suo fianco un'altra donna…

Da anni, infatti, è la compagna di Stefano Rosso, figlio del fondatore del marchio Diesel con cui ha avuto una figlia Rania. Una storia d’amore importante che la Chillemi ha sempre vissuto e continua a vivere con discrezione condividendo pochissimo sui social. Can Yaman, dunque, seguirà l’esempio della Chillemi provando a proteggere il proprio privato?



© RIPRODUZIONE RISERVATA