Can Yaman, e i suoi flirt/ Da Leotta a Chillemi: quando fu pizzicato a Roma con…

Can Yaman, la storia d’amore con Diletta Leotta finita a causa di un tradimento?

Sono davvero tantissimi i flirt attribuiti all’attore e fotomodello turco Can Yaman. Da Diletta Leotta a Francesca Chillemi, passando per tanti altri volti noti del panorama televisivo nazionale e non. Tutte, o quasi, voci che non hanno mai dato veri e propri riscontri, ad eccezione della relazione con la famosa giornalista sportiva di Dazn. I due sono stati insieme alcuni mesi, si vocifera però che la storia si sia conclusa per un presunto tradimento da parte dell’attore. Una teoria fantasiosa, invece, è quella che vedrebbe Can Yaman attualmente impegnato in una relazione segreta con Demet Özdemir, co-protagonista nella fiction Day Dreamer – Le ali del sogno.

L'isola dei famosi 2023, Can Yaman é l'inviato?/ Tra i concorrenti, Pamela Prati e..

Vera, anzi verissima, è invece la storia d’amore vissuta da Yaman con Bestemsu Özdemir. I due sono stati fidanzati per due anni, e dopo un breve periodo di convivenza, hanno deciso di prendere strade diverse. Tra i tanti rumors sulla vita sentimentale di Can Yaman, come non segnalare la voce su Maria Giovanna Adamo. Dopo la rottura con Diletta Leotta cominciò ad essere insistente l’ipotesi di un flirt con la modella italiana. I due, tuttavia, non sono mai stati beccati in compagnia l’uno dell’altro.

Francesca Chillemi, sempre più vicina a Can Yaman?/ "Nostro successo dipende da lui"

Can Yaman, le voci insistenti sul flirt con Francesca Chillemi, mai confermato ma….

Chiacchieratissimo anche il presunto flirt di Can Yaman con Francesca Chillemi. Anche in questo caso è stata ancora una volta la speciale alchimia vista sul set ad incuriosire e appassionare i fan, nello specifico la serie tv Viola come il mare. Da quando il pubblico li ha visti all’opera nella fiction, si sono messe in moto una serie di voci circa una possibile storia d’amore tra l’attore e l’ex Miss Italia. In questo caso, nel novembre del 2021, il magazine specializzato in gossip Chi pubblicò alcuni scatti dei due mentre uscivano insieme dallo stesso appartamento di Roma. Cosa è accaduto realmente in quell’appartamento, non è dato saperlo.

Francesca Chillemi, il defollow a Can Yaman é un caso social/ "Grata a lui, per..."

Infine un ultimo accostamento riguarda l’attrice Acelya Topaloglu. Quest’ultima è stata partner di Can Yaman nella serie tv İnadına Aşk (Amore Testardo), una delle prime soap in cui l’attore ha indossato i panni del protagonista. Anche in questa circostanza, alcune dinamiche della serie hanno alimentato voci e gossip senza però arrivare mai a veri e propri riscontri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA