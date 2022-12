Can Yaman é l’attore più ricercato/ La classifica Instagram 2022-2023

Can Yaman riscuote un successo stellare su Instagram

Prosegue incontrastato il successo di Can Yaman, l’attore di origini turche che ha stregato l’Italia prendendo parte al cast di fiction Mediaset di successo, e che ora primeggia su Instagram. Il social network per antonomasia, per gli utenti di Instagram Italia e nei giorni segnati dall’attesa per il nuovo anno 2023 alle porte, segna il nome del turco tra gli hashtag più popolari in quanto più ricercati nell’anno di competenza 2021-2022 e inizio 2023. Tra gli hashtag stellari, primeggia Can Yaman, che si consacra quindi rispetto alla sua categoria, come l’attore TV di fama internazionale più in voga su Instagram dell’anno. Ma lui non é solo, in pole. Perché ai vertici, insieme a lui figurano gli hashtag della serie TV di Canale 5 dove lui ha da poco debuttato nel ruolo di protagonista interpretando Francesco Demir, Viola come il mare. E insieme agli hashtag di Can Yaman e Viola come il mare primeggia, poi, anche l’altra interprete protagonista della fiction Mediaset, ovvero Francesca Chillemi, che in nella serie interpreta il ruolo di Viola Vitale.

I due attori protagonisti, complice quindi il chiacchiericcio mediatico che li vede ora protagonisti di rapporti tesi dopo la fine della messa in onda della serie TV, primeggiano con il nome di Viola come il mare , nella classifica degli hashtag più ricercati nell’anno, su Instagram. L’attrice mora figurerà a partire dal 12 gennaio 2022 nel cast della nuova stagione di Che Dio ci aiuti, su RaiUno.

Sonia Bruganelli tra gli hashtag più influenti

E ai nomi della fiction Rai, tra gli hashtag più popolari di Instagram dell’anno seguono poi i nomi di due volti del Grande Fratello vip 2022 delle reti Mediaset in corso. Si tratta delle opinioniste del reality, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Questo, anche se nella puntata della serata di Santo Stefano – così come é previsto nella prossima puntata- Sonia é risultata assente perché in viaggio a New York insieme al consorte Paolo Bonolis e il resto della famiglia, per le vacanze tra il Natale 2022 e il Capodanno 2023.

I nomi summenzionati tra gli hashtag più popolari su Instagram, in sintesi, testimoniano l’influenza esercitata dai personaggi della TV sui social.

