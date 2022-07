Can Yaman è un nuovo trend su Twitter/ C’entra l’attrice Ozge Gurel

Can Yaman è di nuovo trend: c’entra Bitter Sweet

Dopo essersi imposto come personaggio tv dell’anno all’ultimo Festival del Cinema di Venezia, per l’edizione 2021, Can Yaman torna al centro dell’attenzione mediatica tanto da essere finito tra i nuovi trend su Twitter. Il motivo? Il divo turco, protagonista di diverse fiction di successo trasmesse su Canale 5 per l’azienda tv Mediaset è ora virale nel web per la ricorrenza del debutto in tv di Bitter Sweet- ingredienti d’amore, la fiction che ha visto l’attore prestare la sua immagine come protagonista al fianco dell’attrice amica Ozge Gurel.

In molti, soprattutto tra i fedeli fan dei due attori, si mobilitano nel web in queste ore per ricordare la data in cui avveniva la messa in onda della serie tv che ha fatto breccia nei cuori di tanti, proprio in virtù del legame d’intesa speciale venutosi a creare sul set tra Can e Ozge. Can Yaman può dirsi uno degli attori di fama internazionale più amati del momento, e non a caso il turco vanta un seguito di almeno 10 milioni di follower sul suo profilo Instagram.

Testardi e orgogliosi come non mai..ma innamorati come pazzi dal primo istante..è stata dura, ma alla fine ne è valsa la pena..vi siete portati a casa quell amore per sempre#Dolunay #CanYaman #OzgeGürel #Happybirthdaydolonay

Repost bitterweet- fan pic.twitter.com/b2ca4tdHAN — Valeria (@valeriabakery) July 4, 2022

I nuovi progetti in cantiere

Gli internauti, oltre a ricordare il debutto tv di Bitter sweet, seguono appassionati gli allenamenti matti e disperatissimi che il sex symbol turco sta tenendo in vista delle riprese del remake di Sandokan che lo vede protagonista. Ma gli appuntamenti in agenda per il sexy turco non sono finiti qui, anche perché c’è grande attesa generale per la messa in onda di Viola come il mare, che verrà a quanto pare trasmessa a partire dal prossimo autunno 2022 su Canale 5.

Nell’attesa di scoprire quali emozioni potranno regalare i nuovi progetti tv, i telespettatori di Canale 5 condividono in queste ore le emozioni provate alla visione della storia d’amore nata a Bitter sweet, tra Ferit e Nazli, tanto da far salire in tendenza su Twitter il divo. I nomi di Can e di Ozge sono infatti in tantissimi post di apprezzamento su Twitter, che ricordano la magia di Bitter-sweet, augurandosi di poter rivedere i due colleghi e amici, magari in un nuovo progetto. Nel frattempo, il sexy Yaman inoltre si gode la quiete della sua nuova abitazione ubicata a Roma, una villa lussuosa ma tenuta top-secret per il volere dell’attore che tiene alla sua privacy.

