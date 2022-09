Can Yaman furioso a Venezia 79 con i fan/ “Stanco del pubblico femminile che…”

Can Yaman spopola al Festival del Cinema di Venezia con Francesca Chillemi: qualcosa va storto e l’attore reagisce

Per molti, appassionati di cinema e produzioni filmografiche e non, Can Yaman può dirsi il vip e volto popolare maschile dal look migliore (un completo in smoking griffato Dolce & Gabbana) tra quelli sfoggiati in passerella all’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia, Venezia 79, ma al di là della gratitudine generale per chiunque contribuisca al suo successo il divo turco ha lanciato un duro rimprovero ai fan. Il motivo della strigliata del turco? Alla base della presa di posizione acre del turco vi é a quanto pare una marea di attacchi che i fan di Can Yaman rivolgerebbero alla collega attrice a lui più vicina in questo periodo, Francesca Chillemi, con la quale l’attore debutterà in TV, alla messa in onda di Viola come il mare, in partenza il 30 settembre 2022 su Canale 5.

Can Yaman in coppia al Festival del Cinema/ Confessione hot:"Ecco quando lo facciamo"

I due attori dal fascino latino hanno presenziato alla 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, per presentare in anteprima assoluta l’attesa fiction Mediaset, che li vede interpretare rispettivamente il ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir e il ruolo della giornalista affetta da sinestesia, Viola Vitale. Nel corso della loro apparizione, i due attori hanno incantato fan e fotoreporter, sfoggiando le loro mise, per poi stupire ricevendo rispettivamente i riconoscimenti alla carriera del Filming Italy Best Movie International Award e il Filming Italy Best Movie Lead Actress in Che Dio ci aiuti, per la quarta edizione della premiazione targata Filming Italy Best Movie Award.

Viola come il mare, Can Yaman svela la data di inizio messa in onda/ Web va in tilt!

Il messaggio di difesa di Can Yaman per Francesca Chillemi

Dopo la runway sul red-carpet, la coppia vip Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati invitati a rilassarsi all’Hotel Des Bains all’evento organizzato da Cosmopolitan, e Can ha colto la palla al balzo per lanciare quello che sembra essere un rimprovero destinato alle fan più accanite: “Devo chiedervi una cosa, dovete voler bene a Francesca. Io sono stufo del fatto che il pubblico femminile che mi segue, attacca, aggredisce ogni donna che mi è vicino. Mi raccomando. Francesca è un’attrice top, è una bravissima persona, amatela”.

Demet Özdemir di DayDreamer ha sposato Oguzhan Koc/ Can Yaman assente, ecco perché

Can, quindi, intende dissociarsi dalla condotta assunta dai supporter che lanciano attacchi gratuiti a Francesca Chillemi, spinti dalla gelosia nutrita per l’attore rispetto alla vicinanza di Yaman alla collega. Basterà l’intervento del turco a mettere in riga il tifo insano?













© RIPRODUZIONE RISERVATA