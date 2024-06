Francesca Chillemi e il compagno Stefano Rosso si sono lasciati?/ “Una presunta separazione…”

Non hanno intenzione di arenarsi i rumor sulla presunta crisi tra Francesca Chillemi e il compagno Stefano Rosso. Già alcune settimane fa il settimanale Chi aveva parlato in maniera chiara di una possibile frattura piuttosto profonda nel rapporto tra i due ma che, insieme, potevano riuscire a rimarginare. Le voci sono poi state alimentate dall’assenza dell’attrice al compleanno del padre del’imprenditore per motivi ad oggi ancora ignoti e che non necessariamente devono essere collegati alle indiscrezioni sulla crisi tra Francesca Chillemi e Stefano Rosso.

Tornando all’attualità, qualcosa sembrava volgere nel verso giusto tra Francesca Chillemi e Stefano Rosso soprattutto dopo la loro presenza a diversi eventi professionali. Eppure, secondo il settimanale Mio – come riporta Coming Soon – la situazione potrebbe essere ancora lontana dall’idillio di un tempo.

Francesca Chillemi, si affollano i rumor sulla sua vita sentimentale: dalla possibile crisi con Stefano Rosso alle voci sul presunto nuovo fidanzato

“Secondo alcuni rumor ci sarebbe aria di crisi tra Francesca Chillemi e Stefano Rosso. L’attrice e l’imprenditore, insieme dal 2015 e genitori di una figlia, Rania, starebbero affrontando una presunta separazione… Pare che i due si stiano impegnando per risolvere i loro problemi”. Questo quanto si legge sul settimanale Mio – come riporta Coming Soon – e che alimenta dunque la convinzione di alcuni secondo cui Francesca Chillemi sarebbe tornata single.

E quindi, Francesca Chillemi e il compagno Stefano Rosso si sono lasciati? A quanto pare non proprio ma sempre il portale riporta come sia da aggiungere al novero dei rumor anche quanto raccontato da Deianira Marzano secondo la quale ci sarebbe già un nuovo fidanzato nella vita dell’attrice: Eugenio Grimaldi. Chiaramente, il tutto è da ascrivere al mondo del gossip e da nessuna delle parti in causa sono arrivate eventuali conferme e/o smentite tanto sui dissidi sentimentali quanto su possibili novità in campo amoroso.











