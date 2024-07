Francesca Chillemi, chi è il nuovo fidanzato Eugenio Grimaldi/ Tutto sul famoso ereditiere napoletano

Francesca Chillemi ha un nuovo fidanzato, l’ereditiero napoletano Eugenio Grimaldi. A dare lo scoop per prima è stata l’esperta di gossip Dejanira Marzano che ha pubblicato uno scatto dei due paparazzati a Capri mentre assistevano ad una festa esclusiva. Francesca Chillemi è senza dubbio tra le attrici più amate nel panorama dello spettacolo di oggi, conosciuta anche per aver interpretato Azzurra Leonardi in “Che Dio ci aiuti” su Rai1, sostituendo la figura intramontabile di Elena Sofia Ricci.

Dopo aver perso ogni speranza amorosa con Can Yaman, i fan l’hanno beccata di nuovo in pubblico con un altro uomo, Eugenio Grimaldi, che a quanto dicono le prime indiscrezioni sembra essere un ricchissimo ereditiere partenopeo. Anche se i fan speravano di vederla con Can Yaman anche nella vita reale oltre che sul set, ogni speranza è stata persa. Eppure, la loro complicità è sempre stata piuttosto evidente, così come lo sguardo di lei nei confronti dell’attore durante tutta la fiction, ma probabilmente si trattava solo di recitazione. Lasciatasi dal marito Stefano Rosso, Francesca Chillemi è stata single per qualche tempo, finchè non è arrivato Eugenio Grimaldi, che a quanto sembra ha già conquistato il suo cuore.

A spifferare tutto sul nuovo fidanzato di Francesca Chillemi è stata la gossippara Deianira Marzano che sollecitata continuamente dai fan, i quali chiedevano notizie sull’attrice, è riuscita a dare lo scoop pubblicando un’immagine dei due vicinissimi e sorridenti mentre guardano uno spettacolo. Francesca Chillemi sta quindi riemergendo dopo un periodo di enorme cambiamento dato dal difficile divorzio con Stefano Rosso – figlio di Renzo Rosso e presidente del gruppo OTB – e, nonostante ciò, non è mai mancata a tutti gli impegni professionali alla quale è sottoposta, specialmente per quanto riguarda il piccolo schermo.

Intanto, si è lanciata nella storia d’amore con Eugenio Grimaldi, trentottenne della Napoli bene e figlio di papà. Un buon partito per l’attrice, che si è lasciata scappare il bellissimo Can Yaman per rifarsi una vita fuori nel mondo dello spettacolo. Eugenio è laureato in Economia e Commercio e lavora nell’azienda di famiglia, la famosissima “Grimaldi Group”, conosciuta per avere una flotta di oltre 150 imbarcazioni e 160 porti in tutto il mondo. Come ha Francesca Chillemi dichiarato in un’intervista, il fidanzato Eugenio Grimaldi viaggia moltissimo per lavoro, ma è anche un grande appassionato di equitazione. Il suo passato sentimentale è invece burrascoso: alle spalle ha un matrimonio con Veronica Resca e tre figli, finito male pochi anni fa.











