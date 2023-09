Can Yaman, il video del bacio con Francesca Chillemi finisce nel web/ Il duro sfogo

Can Yaman e Francesca Chillemi diventano vittime dello spoiler su Viola come il mare 2

Entro e non oltre il nuovo anno 2024, Can Yaman debutterà sulle reti Mediaset con il sequel di Viola come il mare e, intanto, l’attore é una furia via social. Il motivo della reaction adirata del divo turco, tra i vip più attesi al Festival del Cinema di “Venezia 80”?

Demet Ozdemir sbarca a La Mostra del Cinema di Venezia/ Vuota il sacco sul segreto con Can Yaman?

Ad all’incirca un mese di distanza dall’inizio delle nuove riprese sul set della fiction che lo vede tra i protagonisti insieme a Francesca Chillemi, rispettivamente nei ruoli dell’ispettore capo di Polizia Francesco Demir e la giornalista Viola Vitale, Can Yaman é al centro dell’attenzione nel web per lo spoiler di Viola come il mare 2. Il sequel di Viola come il mare, ossia la seconda stagione della fiction che al via ha registrato un buon indice di ascolti TV e streaming ottenendo persino il 20,4% di share, é atteso in onda in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online sul sito Mediaset infinity per il 2024 e la scena di un bacio registratasi tra Can Yaman e Francesca Chillemi, nell’attesa per il rilascio della fiction, é finita online in dei contenuti video. Il contenuto spoiler ormai divenuto di dominio pubblico, in poche ore, nel web , unitamente agli annessi commenti social, destano ora la rabbia dell’attore turco.

Can Yaman e Demet Ozdemir, passione "in gran segreto"?/ Esplode il gossip sul ritrovato amore vip

La reaction furibonda di Can Yaman

“Non voglio bene a chi filma di soppiatto e pubblica le nostre scene così -fa sapere l’attore originario della Turchia in una reaction allo spoiler delle riprese- non siete mie fan”. Nel messaggio diramato a mezzo social, Can Yaman poi prosegue perentorio, tacciando gli autori della diffusione del video “incriminato” di una profonda mancanza di rispetto: “Mancate di rispetto al mio lavoro pubblicandole e facendo dei commenti irrilevanti”.

Che il rapporto tra Can Yaman e l’occhio pubblico, nel caso specifico principalmente rappresentato dai fan dell’attore turco, possa incrinarsi? Chissà. Intanto, LDA annuncia via social la sua nuova collaborazione avviata con Netflix…

Can Yaman, che succede con Demet Ozdemir?/ Il nuovo avvistamento di coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA