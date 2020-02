Can Yaman/ Incontra 100 fan scelte dalla redazione (Live non è la D’Urso)

Tutto pronto per il ritorno in Italia di Can Yaman, questa sera ospite a Live Non è la D’Urso. Dopo aver conquistato i cuori del pubblico italiano grazie alla soap opera Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, l’attore si appresta a scatenare l’entusiasmo delle sue numerose fan partecipando al programma di Barbara D’Urso in veste di ospite. Per Can Yaman non è la prima volta in Italia, visto che aveva già preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi, sempre su Canale 5, per una sorpresa. Il giovane turco si godrà nuovamente il calore del pubblico italiano negli studi di Mediaset, dove risponderà a tutte le domande di Barbara D’Urso. Per l’occasione non mancheranno le sorprese, come quelle che coinvolgeranno ben cento fan. Le ammiratrici di Can Yaman, infatti, potranno finalmente incontrarlo dal vivo.

Can Yaman, il concorso indetto dalla redazione di Live Non è la D’Urso

Come detto, per la gioia del pubblico femminile, cento fan avranno la possibilità di incontrare dal vivo Can Yaman. La redazione di Live non è la D’Urso ha organizzato una specie di concorso per far sì che le ammiratrici dell’attore turco possano abbracciarlo in tv. Tutto dovrebbe accadere durante l’intervista dell’attore turco ai microfoni di Barbara D’Urso, dove tra le altre cose smentirà nuovamente le voci che lo davano ad un passo dalla prossima edizione de L’isola dei Famosi. Grande attesa dunque per l’arrivo di Can Yaman in italia: le cento fortunate avranno la possibilità di conoscere il loro beniamino e di poter parlare con lui. L’appuntamento è fissato per questa sera su Canale 5 alle ore 21.25. Can Yaman non sarà l’unico ospite della puntata, ma forse uno dei più importanti e attesi.

Can Yaman, pausa alla recitazione per concentrarsi sulla moda?

Ora che la partecipazione di Can Yaman a Live Non è la D’Urso è certa, le ammiratrici non fanno altro che parlare di lui. Il famoso attore di Bitter Sweet è pronto a raccontarsi da Barbara D’Urso, ma anche di godersi l’affetto del suo pubblico in Italia. Nell’ospitata su Canale 5 farà anche chiarezza sui progetti futuri, visto che recentemente aveva detto di aver preso la decisione di “congelare” la recitazione in favore della moda. Can Yaman ha infatti avviato una collaborazione con l’azienda Desa, la stessa che cura il suo abbigliamento in una delle fiction a cui ha preso parte. Qualcuno spera che il ritorno in Italia sia dovuto, oltre all’ospitata dalla D’Urso, ad un nuovo progetto in cantiere.



