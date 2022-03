Can Yaman, operazione chirurgica per l’attore/ Cosa è successo?

Can Yaman operato al naso: il gossip sull’attore

Ha appassionato i cuori dei telespettatori in Italia con il ruolo di protagonista in Daydreamer le ali del sogno, vestendo i panni del fascinoso fotografo Can Divit, e ora, Can Yaman è al centro dell’attenzione mediatica per una serie di problemi di salute generale che nell’ultimo periodo lo starebbero mettendo a dura prova, soprattutto dal punto di vista professionale. A breve il bel e tenebroso turco, reduce dalla vittoria del titolo di Personaggio tv dell’anno 2021 conseguita al Festival del Cinema di Venezia, debutterà in tv da protagonista nella fiction Viola come il mare, in partenza su Canale 5 a fine Aprile -dopo la fine del nuovo format Mediaset, Ultima fermata (prodotto da Fascino con a capo Maria De Filippi), che partirà il 23 marzo. E, ad un passo dalla messa in onda del nuovo progetto tv, tra un impegno e l’altro in agenda per lui, trapela l’indiscrezione secondo cui l’attore avrebbe subito un intervento chirurgico al viso e più precisamente al naso, per un difetto che non sarebbe solo estetico ma anche di natura funzionale, il “setto deviato”, che costringe molti -anche tra persone comuni- a ricorrere ai bisturi per un’operazione di rinosettoplastica, volta alla risoluzione di una cattiva respirazione così come l’aspetto antiestetico del naso.

L’intervento in questione spifferato da Tvdaily, intanto, avrebbe costretto Can Yaman a sospendere gli allenamenti previsti in programma per il ruolo di protagonista che gli spetta nel remake di Sandokan, la fiction che come Viola del mare è di produzione LuxVide, le cui riprese partiranno a giugno 2022. L’intervento vociferato, intanto, sarebbe stato effettuato -dulcis in fundo per gli appassionati del gossip- dal fratello dell’ex storica del divo turco, Diletta Leotta, Mirko Leotta, e si suppone che l’attore sia ricorso ai bisturi per regalarsi un nuovo naso sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista funzionale.

La nuova operazione si sarebbe verificata dopo i due interventi a cui si è a quanto pare sottoposto Can agli occhi -durante le riprese di Daydreamer, le ali del sogno- per la risoluzione dei problemi alla vista, come da lui stesso annunciato in una nota diramata ai media: “Ho avuto alcuni problemi agli occhi. Ho fatto un intervento chirurgico 3 giorni prima di Capodanno, ora sto meglio”, faceva sapere il turco nel 2019. Dunque, con la vociferata rinosettoplastica il sexy Yaman si sarebbe sottoposto all’ennesima operazione chirurgica al viso.

Can Yaman si prepara per Viola come il mare: il nuovo debutto in tv

Nell’attesa che Can Yaman torni a intrattenere i fedeli fan in tv, con Viola come il mare, intanto il profilo Instagram dell’attore condivide in rete alcuni scatti mozzafiato realizzati nel mezzo delle riprese della nuova fiction in arrivo, che vedrà protagonista proprio il divo di Daydreamer nel ruolo di Francesco Demir e che vanta un cast d’eccezione, con la collaborazione di Francesca Chillemi. L’ultimo post immortala il bello e bravo Can mentre sfoggia un giubbotto di pelle e stringe tra le mani due pistole.

“Wow, di sicuro farai esplodere tutti i televisori, sarà un boom stratosferico”, commenta qualche utente che si complimenta con il turco per la nuova fiction in arrivo. “Ti stiamo aspettando!”, esclama poi un altro commento aggregante, per Can Yaman. E ancora: “Farà boom”; “Francesco Demir in azione, fuoco!”.

