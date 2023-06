Can Yaman scorda Diletta Leotta?/ Ecco chi é il nuovo amore, Giorgia Colombo

Can Yaman dimentica l’ex Diletta Leotta: la nuova fiamma é Giorgia Colombo, l’identikit de Il sussidiario.net

Can Yaman dimentica Diletta Leotta, al fianco di un’altra fiamma bionda, Giorgia Colombo. É questo il gossip di cronaca rosa del momento, lanciato in esclusiva da Dagospia, sulla scia di alcuni sedicenti avvistamenti di coppia del divo turco, nel capoluogo lombardo, Milano. Stando all’indiscrezione sul presunto amore top secret del divo attore turco di serie TV di casa Mediaset di successo, si ricordi in particolare Daydreamer, dopo la rottura con la conduttrice di Dazn Diletta Leotta, Can Yaman volterebbe ora pagina in amore. Il turco farebbe coppia fissa con un’influencer di Milano. E, intanto, l’identikit della giovane fortunata bionda -chiamata Giorgia Colombo- a prima firma de Il sussidiario.net vede indicare due papabili candidate al titolo di nuova fiamma di Can Yaman.

La fortunata potrebbe rispondere all’identità Instagram della influencer che sul re dei social Instagram vanta un seguito stimato oltre 16mila seguaci e un tripudio di interazioni di consenso tra like, commenti e condivisioni a margine dei sexy photoshoot, tra i post da lei condivisi con il web. La milanese Giorgia, biondissima, dalle curve giunoniche e con gli occhi neri come Diletta Leotta sembra rispecchiare il prototipo di donna ideale dell’attore turco, sebbene non sia un personaggio appartenente al mondo dello showbiz come lui e l’ex siciliana. O, in alternativa, la chiacchierata Giorgia Colomba potrebbe trattarsi di un’altra milanese omonima, una interior designer che in comune con la prima si direbbe lontana dallo showbiz e seguita da oltre 10mila seguaci amanti dei suoi photoshoot su Instagram (per la precisione il seguito é di oltre 14mila follower), ma pur sempre biondissima e curvy, con la sola differenza estetica degli occhi color azzurro cielo.

Can Yaman replica al gossip sul nuovo amore?

Ad accendere il gossip sul presunto amore “clandestino” tra il vip e la misteriosa nip, Giorgia Colombo, é a quanto pare una serie di avvistamenti della sospetta coppia registratisi per le vie di Milano. La città dove, secondo i beninformati esperti del gossip del momento, la presunta liaison amorosa del bel turco potrebbe essere nata di recente o in alternativa a partire dalla fine del 2022, più precisamente dallo scorso dicembre. Rispetto al gossip del momento, dal suo canto, Can Yaman si trincera in un silenzio mediatico. É attesa quindi una smentita o conferma del pettegolezzo, da parte del turco di Daydreamer.

