Can Yaman: “Sogno una donna…”/ Il turco corteggia a C’é posta per te: web diviso

C’é posta per te ospita Can Yaman: la dichiarazione vip alla fan

Il ritorno TV di C’é posta per te si registra con la puntata del People show datata 7 gennaio 2023, che vede Can Yaman tra gli ospiti in studio. Non é la prima che l’attore turco di fiction Mediaset di successo in Italia, tra cui Daydreamer, si presenta nello studio TV del people show prodotto e condotto dalla regina di ascolti TV di Canale 5, Maria De Filippi. Mentre fa rumore nel gossip il caso defollow che lo ha visto interrompere il segui reciproco su Instagram insieme alla collega co-protagonista Francesca Chillemi nella fiction Mediaset, Viola come il mare, Can Yaman intrattiene ancora una volta a C’é Posta per te. In studio é chiamato da Giuseppe a sorprendere la destinataria della posta, Francesca.

Con l’ospitata TV del divo turco a lei dedicata, Giuseppe intende rendere grazie alla moglie, che gli é rimasta vicino nonostante una caduta subita mentre era nella doccia lo abbia paralizzato dalle gambe in giù. Alla visione della sua sorpresa, Can Yaman in carne ed ossa, la fan si palesa visibilmente emozionata e il divo turco contribuisce ad imbarazzarla ancor di più a parole, facendole una “corte” spudorata in TV.

La replica alle avances di Can Yaman e il sentiment web

“In questo periodo della mia vita mi sento così solo, a Budapest, come non mi ero sentito mai nella mia vita -si apre il divo turco, una volta aver fatto la conoscenza della fan, con allusioni agli impegni sul set della serie El turco che é prevista in uscita su Disney plus-. Mi sento ancora più solo là”. Una confessione a tratti triste, quella a cui si lascia andare il sexy single, che di recente é stato al centro del gossip per la rottura ufficializzata con la bionda speaker radio, Diletta Leotta. “Pensavo magari avessi una donna come te…- prosegue Can, lanciando così una dichiarazione pubblica alla sua fan, visibilmente spiazzata dal tenebroso beniamino turco-… Una resiliente come te accanto a me. Magari vengo a Salerno, se hai una sorella… Con la scusa di prendere una medicina nella farmacia, magari“. La replica alla corte del divo? Francesca sembra non voler rifiutare le avances del suo idolo, seppur menzionando il marito, ormai diventato il senso del suo vivere: “É lui che mi dà la forza ogni giorno… lui é forte. “.

Un incontro che intanto fa incetta di interazioni social. Tra le reazioni critiche del web c’é chi taccia C’é Posta per te di Maria De Filippi di ripetersi con Can Yaman, giunto alla sua quarta ospitata TV al people show di Canale 5. Poi, dall’altra parte si legge anche una marea di consensi. “Complimenti Can. Sei riuscito a commuoverci e a renderci felici allo stesso tempo. Ancora una volta”, spunta tra i messaggi entusiasti degli utenti rilasciati in italiano e anche in lingue straniere, per l’ospite speciale di C’é posta per te, a margine di un video dell’ospitata pubblicato dal profilo Instagram dell’attore.

Giuseppe chiama #CePostaPerTe per ringraziare sua moglie per tutto quello che ha fatto per lui ❤️ pic.twitter.com/7qpEBPJm4r — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 7, 2023













