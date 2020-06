Can Yaman/ Taglia la lunga chioma per Ozge Gurel e Mr False!

Pubblicità

Lo scorso anno andava in scena in giacca e cravatta nella sua bella villa da imprenditore in Bitter Sweet ma quest’anno lo ritroviamo selvaggio, muscolo e con una lunga chioma nei panni del fotografo Can per DayDreamer, quale sarà la nuova evoluzione di Can Yaman? E’ presto detto. Dopo il periodo di lockdown che ha chiuso in casa tutti anche in Turchia, l’attore è tornato finalmente a lavoro sul set prendendo in mano il progetto più volte rimandato e che lo vede al fianco dell’amata Ozge Gurel, la protagonista dell’indimenticata Cherry Season. Il titolo della nuova serie è Mr False e le riprese dovevano iniziare già lo scorso mese ma a causa del Covid tutto è stato rimandato a questo. Qualche giorno fa i due hanno posato per la prima foto promozionale e il primo teaser e a quel punto i fan di Can Yaman hanno notato che i lunghi capelli del fotografo di DayDreamer non ci sono più.

CAN YAMAN DICE ADDIO AI LUNGHI CAPELLI MA..

La coppia di successo di Bitter Sweet si è ricomposta e adesso i fan sognano di vedere presto Mr False anche in Italia. Al momento sembra che la messa in onda turca sia prevista per il 2021 e, molto probabilmente, ci vorrà l’estate 2022 per rivedere insieme la coppia, molto dipenderà dalla messa in onda di DayDreamer e dalla possibilità che la serie sia divisa in due (visto che c’è una seconda stagione) per riempire il primo pomeriggio nella prossima stagione televisiva. Fino ad allora, però, i fan potranno godersi Can Yaman e i suoi lunghi capelli nel pomeriggio di Canale5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA