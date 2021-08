Can Yaman tra Diletta e Francesca Chillemi/ Crisi con la Leotta, lavoro con…

Can Yaman continua ad essere il protagonista del gossip dell’estate. La sua storia con Diletta Leotta continua ad appassionare i fans, preoccupati dalle vacanze separate dei due. Dopo il viaggio in Turchia, infatti, pare che tra l’attore e la giornalista sia scoppiata la crisi. Lei si trova in Sicilia dove si sta godendo le vacanze in famiglia prima di tornare a Milano e affrontare un’altra stagione calcistica mentre l’attore si trova in Sardegna. vacanze separate per scelta o crisi in atto? Entrambi preferiscono non commentare e restare in silenzio. nel frattempo, l’attore si consola con il momento magico che sta vivendo sul lavoro. Dopo aver conquistato la Turchia, Can Yaman è ormai diventato una star anche in italia dove nei prossimi mesi sarà impegnato in un progetto con Francesca Chillemi.

Luca Argentero e Can Yaman, Sandokan a rischio?/ Rapporti tesi e disaccordi...

Can Yaman, fiction con Francesca Chillemi

Se Sandokan è slittato al 2022, Can Yaman, da settembre, sarà impegnato sul set di ‘Viola come il mare’, nuova serie prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei in collaborazione con RTI. La fiction sarà ispirata al romanzo di Simona Tanzini ‘Conosci l’estate?’ edito da Sellerio e sarà girato tra Roma e Palermo. Le riprese di Sandokan, la serie prodotta sempre da Lux Vide in cui l’attore reciterà accanto a Luca Argentero, invece, cominceranno da febbraio 2022. La carriera di Can Yaman, dunque, procede a gonfie vele. L’attore, prima del ritorno sul set, troverà il tempo per trascorrere qualche giorno con Diletta Leotta? Ai posteri l’ardua sentenza. I fans, nel frattempo, sperano di rivederli nuovamente insieme, felici e innamorati come nelle ultime foto pubblicate sui social.

LEGGI ANCHE:

Can Yaman e Demet Ozdemir dovevano sposarsi?/ Biagio D'Anelli: "Lui la tradì"Kabir Bedi/ Stoccata a Can Yaman: "Di Sandokan ce n'è uno solo! È bravo ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA