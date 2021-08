Luca Argentero e Can Yaman, Sandokan a rischio?/ Rapporti tesi e disaccordi…

Luca Argentero e Can Yaman sono i protagonisti di Sandokan, la nuova serie tv della Luc Vide intorno alla quale, tuttavia, pare ci siano ancora tante incertezze. Le riprese di quella che dovrebbe essere una serie kolossal non sono ancora iniziate e sarebbe diversi i problemi ancora da risolvere stando a quello che racconta il settimanale Nuovo. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, infatti, i primi problemi riguarderebbero i rapporti tesi tra i due protagonisti. Pare, infatti, che Luca Argentero e Can Yaman non vadano molto d’accordo. Nuovo rivela che i due, dopo essersi incontrati casualmente a Gallipoli, la città della Puglia in cui entrambi hanno trascorso qualche giorno di vacanza, non si siano salutati. Sarà vero? I due attori, per ora, non commentano.

Luca Argentero e Can Yaman, quando partono le riprese di Sandokan?

Secondo Nuovo, intorno alla serie Sandokan ci sarebbero altri problemi da risolvere. Oltre ai presunti rapporti tesi tra Luca Argentero e Can Yaman, infatti, ci sarebbe anche il nodo della messa in onda. Inizialmente, la fiction sarebbe dovuta essere trasmessa dalla Rai o da canale 5 mentre ora è spuntata l’ipotesi della piattaforma streaming (Netflix o Prime Video). La data d’inizio delle riprese, però, non è ancora certa. Attualmente, Luca Argentero è impegnata sul set della seconda stagione di doc – Nelle tue mani che sarà trasmessa da Raiuno nel 2022. La fiction Sandokan, dunque, si farà? Per ora pare di sì e i protagonisti saranno proprio due degli attori più amati dal pubblico.

