Can Yaman: “Vorrei ringraziarla, mi ha sempre voluto accogliere…”/ La dolce dedica a Maria De Filippi

Amici 2024, Can Yaman é protagonista in studio e ringrazia Maria De Filippi

É uno tra i protagonisti alla sesta puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, Can Yaman, che non a caso ora ringrazia la conduttrice del talent show. Riattivatosi a mezzo Instagram, l’attore turco rientra nella programmazione TV e streaming Mediaset per la messa in onda di Viola come il mare due -il sequel della sua ultima fiction italiana- e scrive online a Maria De Filippi.

Amici 2024: fuori gli inediti di Sarah, Martina, Mida e Petit/ Tutto lo spoiler sul rilascio

Reduce dall’ospitata dalle hot vibes alla sesta puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, nel nuovo post pubblico condiviso con i fan e non Can Yaman intende dirsi grato proprio a Maria De Filippi:

“Vorrei ringraziare Maria de Filippi!

Essendo qua in Italia da quasi 4 anni ormai – scrive nel nuovo messaggio social condiviso con il web, il turco-, posso dire che

lei, sin da subito (anche prima che arrivassi in Italia) mi ha sempre voluto accogliere. E non solo accogliere così giusto per, ma con un gran sorriso e con una grande ospitalità facendomi capire che mi vuole bene e facendomi sentire a mio agio sotto le ali di Mediaset”. Insomma, sembra chiaro quindi che la padrona di casa ad Amici e conduttrice dal record di ascolti in sede Mediaset voglia bene a Can Yaman.

Cristiano Malgioglio innamorato di Can Yaman: "Che bono, svengo!"/ Il serale di Amici 2024 si fa a luci rosse

Il dolce messaggio social

“Quindi, guardando indietro ora, lei comunque è stata una delle prime persone che ho conosciuto qua, dandomi la possibilità di scoprire alcune dinamiche della tv italiana e facendomi sentire a casa -fa sapere poi in aggiunta la stella turca della popolare conduttrice nostrana-. Le voglio bene anch’io ed è sempre un piacere mio essere ospite da lei”. E a conclusione della dolce sorpresa epistolare via web, poi, Can Yaman tagga il tanto a lungo atteso profilo Instagram di Maria De Filippi che finalmente é @_defilippimariaa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA