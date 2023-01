Canada, stretta contro l’alcol “Solo due drink a settimana”/ Le nuove linee guida

Il Canada pensa ad una stretta sul consumo di alcol, fissando una nuova soglia massima di due drink a settimana. Obiettivo del governo, mettere in guardia i propri cittadini contro l’abuso di alcol, anche se i nuovi limiti appaiono davvero “limitati”. Si parla infatti di un paio di bicchieri standard ogni sette giorni, precisamente 341 millimetri di birra, poco più di una lattuna, e 142 ml di vino, o eventualmente uno shot di superalcolico.

Il Canada registra così un netto cambio di marcia rispetto al passato tenendo conto che il limite precedente, risalente al 2011, ammontava a ben 10 drink settimanali per le donne e a 15 per gli uomini. Come mai questa scelta drastica? Stando a quanto si legge sul Corriere della Sera, gli esperti canadesi hanno fatto riferimento alle evidenze scientifiche delle ricerche degli ultimi anni, con la volontà di «presentare queste evidenze al pubblico canadese in modo che possa riflettere sul proprio consumo di alcol e prendere decisioni consapevoli», così come dichiarato dal professor Peter Butt dell’Università di Saskatchewan, tra i membri del gruppo di lavoro che ha redatto le linee guida.

CANADA, STRETTA CONTRO L’ALCOL: “GLI STUDI DIMOSTRANO CHE…”

«Gli studi dimostrano che nessuna quantità o tipo di alcol fa bene alla salute – si legge ancora –. Non importa che tipo sia: vino, birra, sidro o superalcolici. Bere alcol, anche in piccole quantità, è dannoso per chiunque, a prescindere dall’età, dal sesso, dal genere, dall’etnia, dalla tolleranza o dallo stile di vita. Ecco perché se si beve, è meglio bere meno».

Erin Hobin, dottoressa di Public Health Ontario, ha commentato alla BBC: «Le nuove linee guida forse sono un po’ scioccanti», aggiungendo però che «con tre bicchieri “standard” a settimana, il rischio di cancro alla testa e al collo aumenta del 15%, e cresce ulteriormente con ogni bicchiere in più». A questo punto bisognerà capire se anche altri Paesi seguiranno l’esempio canadese o meno. In Italia e negli Stati Uniti le linee guidano raccomandano non più di due bicchieri al giorno per gli uomini e uno per le donne, mentre Francia e Australia parlano di 10 drink a settimana, con il Regno Unito che arriva fino a 14, due al giorno.

